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货币新闻 | 2014年 10月 27日 星期一 17:12 BJT

表格：德国10月IFO企业景气判断指数降至103.2，低于市场预估

路透柏林10月27日 - 德国经济智库Ifo周一公布：

* 德国10月IFO企业景气判断指数为103.2(路透调查预估为104.3)

* 德国10月IFO企业现况指数为108.4(路透调查预估为110.0)

* 德国10月IFO企业预期指数为98.3(路透调查预估为98.9)

德国 2014年10月 2014年9月 2013年10月

企业景气 103.2 104.7 107.7

企业现况 108.4 110.4 111.5

企业预期 98.3 99.3 104.0(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
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