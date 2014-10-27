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货币新闻 | 2014年 10月 27日 星期一 17:25 BJT

表格：欧元区9月M3货供额年率为2.5%，高于路透预估

路透法兰克福10月27日 - 欧洲央行周一公布，欧元区9月面向家庭和企业的贷款进一步萎缩，但下降速度较上月略为放缓。货币供给加速增长。

以下为详细数据(经季节调整)：

9月 8月 前值

M3货供额年增长率 2.5 2.1 (2.0)

M3三个月移动平均年增长率 2.1 1.8 (1.8)

总信贷年增长率 -1.5 -1.8 (-1.8)

民间部门信贷年增长率 -1.8 -1.9 (-1.9)

--放款年增率 -1.2 -1.5 (-1.5)

针对家庭的放款年增率 -0.5 -0.4 (-0.5)

--消费信贷 -1.0 -1.5 (-1.6)

--购房贷款 -0.1 0.0 (0.0)

如欲浏览欧洲央行数据报告全文，请点选(here)。(完) (编译 艾茂林; 审校 杜明霞)
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