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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 10:51 BJT

中港证券：资深人士称沪港通属国家既定政策，不可能无限期延迟-人民网

路透北京10月27日 - 中国官方媒体人民网周日援引资深人士表示，沪港通属于国家既定政策，无限期推迟是不可能的。

此前有媒体报导称，原已准备多时的“沪港通”将难以如期于本月27日开通，或有可能无限期延迟。

人民网援引资深人士称，国家既定的政策不是儿戏，不可能无限制搁置下去，“沪港通的按钮在国务院，推出时机是决策者判断时间点的问题，目前沪港通推出不存在任何障碍。”

该人士并称，按照公告的时间点，“沪港通”技术条件等目前已经准备就绪，至于何时推出有待进一步确认。

香港交易所周日发布公告表示，至今各方已就实施建立沪港股票市场交易互联互通机制（沪港通）作好技术准备，但目前港交所尚未取得啓动沪港通的相关批准，因此并无实施沪港通的确实日期。

中国证监会今年4月公布将开展沪港通试点，需时六个月准备，即10月可以开通，惟具体实施日期视乎各方准备情况而定，迄今尚未作正式公布。

试点初期，对人民币跨境投资额度实行总量管理，并设置每日额度。其中，沪股通总额度为3,000亿元人民币，每日额度为130亿元；港股通总额度为2,500亿元，每日额度为105亿元。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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