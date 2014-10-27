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货币新闻 | 2014年 10月 27日 星期一 17:07 BJT

表格: LME金属库存最新变化--10月27日

路透伦敦10月27日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位
为吨)：
    
    品种             最新库存            变动
      铜              159,550          　持平
      锡                9,105            持平
      铅              224,400            -275
      锌              711,075          -1,650
      铝            4,447,200         -14,875
      镍              378,222             +90
    铝合金             26,840            -120
    NASAAC             73,820            -100
     
    *NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品   库存数据      库存分布           品种     库存数据       库存分布
 种                                                            
 铜   MCU-STOCKS  <0#MCUSTX-LOC-GRD       铅   MPB-STOCKS   <0#MPBSTX-LOC-GRD>
                    >                                          
 铝   MAL-STOCKS  <0#MALSTX-LOC-GRD       锡   MSN-STOCKS   <0#MSNSTX-LOC-GRD>
                    >                                          
 锌   MZN-STOCKS  <0#MZNSTX-LOC-GRD   铝合金   MAA-STOCKS   <0#MAASTX-LOC-GRD>
                    >                                          
 镍   MNI-STOCKS  <0#MNISTX-LOC-GRD    NASAA   MNA-STOCKS   <0#MNASTX-LOC-GRD>
                    >                                          
    
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 龚芳; 审校 于春红)
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