版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 10:34 BJT

台湾股市：早盘下跌，食品股与科技股令大盘承压

路透台北10月27日 - 台湾股市周一早盘下跌0.3%，落后于周遭部分市场，因历经过去几周外资抛售后，市场人气仍旧谨慎。

0200 GMT，加权股价指数 跌至8,619.83点，延续周五的1%跌势。

台湾加权股价指数月内至今下跌约4%，主要受外资抛售影响。

多数类股皆下跌，食品类指数 大跌近5%，电子类指数 跌0.3%，金融保险类指数 上涨0.4%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐