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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 10:35 BJT

韩国汇市：韩元兑美元上涨，受企业乐观财报和经济数据所激励

路透首尔10月27日 - 韩元兑美元周一受风险胃纳回升所激励，因企业乐观财报及经济数据缓解了对全球经济体质的担忧。

0200GMT时，韩元兑美元 上涨0.5%至1,052.1。

12月三年期公债期货 小跌0.01点至107.89。

0200GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,052.1 1,057.5

日圆/韩元 9.7398/444 9.7670

韩国公债期货 * 107.89 107.90

韩国综合股价指数 1,932.03 1,925.69

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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