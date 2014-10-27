《中国新债预测》国开行五期债收益率预测值高于上周同期，随二级上移

标题新闻：泰国3月出口同比激增9.2%远超预期，得益于橡胶和电脑需求强劲
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* 招标品种: 第23、25、24、21和22期增发债
* 期限及金额上限：1/3年60亿元；5/7/10年40亿元
* 招标时间: 1/3/5年 10月28日9:30-10:30；7/10年 9:30-11:10
* 受访人数: 8位(券商、银行)
* 预测区间: 3.71%-3.85%；4.02%-4.10%；4.16%-4.35%；4.25%-4.40%；4.27%-4.40%
* 预测均值: 3.78%；4.07%；4.24%；4.32%；4.35%
路透上海10月27日 - 中国国家开发银行 周二将继续招标增发1-10年五期债。路透调查显示，近日二级市场现券收益率有所走升，加上流动性也较前期有所收敛，机构对明日五期债利率定位高于上周同期招标结果，其中一年和三年上移略少，五至10年相对较多。
北京一券商分析师认为，近期二级市场收益率略有走升，因此明日国开五期债利率定位，“应该比上周的(招标结果)略高一些，毕竟资金面没有那么松，如果明天公开市场没有异动，估计需求不会很强。”
以银行间市场到期收益率曲线(国开行)10年期品种为例，最新收益率报在4.4164%，较上周低点涨逾8个基点(bp)。
此外，有交易员指出，明日起新股申购资金开始陆续解冻，该因素对流动性的改善效果还无法确定，因此也增加一年期等偏短期品种发行结果的不确定性。
以下为预测均值与其他数据的比较明细：
期限 预测均值 上周二招标结果 到期收益率曲线值
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一年 3.78% 3.7541% 3.8881%
三年 4.07% 4.0341% 4.1479%
五年 4.24% 4.1616% 4.3130%
七年 4.32% 4.2550% 4.4108%
10年 4.35% 4.2821% 4.4164%
明日将招标的五期债分别是国开行今年第23期 、第25期 、第24期 、第21期 和第22期债 的增发债。
具体发行条款如下：
第23、25、24、21和22期增发债
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发行上限 1/3年60亿元；5/7/10年40亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：10月28日上午9:30-10:30
7/10年：10月28日上午9:30-11:10
招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式
缴款日 11月3日
起息日 1年：9月15日
3年：10月17日
5年：9月19日
7年：8月7日
10年：8月21日
分销期 10/29-11/3
上市日 1年11月5日；3/5/7/10年11月7日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
--------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(
* 欧元兑美元在亚洲早盘高见1.0940 * 法国中间派总统候选人马克龙赢得首轮投票 * 美元指数下滑但削减跌幅，避险货币日圆下跌 * 投资者谨慎关注朝鲜紧张局势 路透东京4月24日 - 欧元兑美元周一在触及五个月高点之后回吐涨幅，之前法国中间派总统候选人马克龙在第一轮投票中获胜，降低了第二轮投票带来反建制冲击的风险。 亚洲市场中午时分，欧元兑美元 涨1.1%至1.0844美元，盘初一度摸至1.0940，为11月10日以来最高水准。 中间派候选人马克龙周日朝着法国总统的宝座大大跨出一步，拿下首轮投票，将在5月7日决胜轮中与极右翼候选人勒庞对决。 马克龙的胜利令他成为下个月第二轮投票的领跑者，也标志着主导法国政治60年的中间偏右和中间偏左两大阵营遭到了重大失利。 欧元兑日圆 跳涨2.1%至119.34，此前触及一个月高位120.935。 市场参与方表示，第一轮投票后的压力缓解带动空头回补，提振欧元，并触发止损单，不