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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 10:52 BJT

韩国股市：早盘上涨，受助于良好企业业绩和经济数据

路透首尔10月27日 - 韩国股市周一早盘走高，乐观的企业获利和经济数据缓解了有关全球经济状况的忧虑，从而使风险胃纳回暖并提振韩股。

0200GMT，韩股综合股价指数(KOSPI) 涨0.3%，报1,932.03点。

“韩股综合股价指数本周可能强劲反弹，因市场人气料将持续改善。而其能否安全升逾1,940点，则需要密切关注，”大信证券分析师Lee Kyung-min表示。

美国商务部周五公布，美国9月新屋销售年率上升至六年高位 ；另外英国第三季国内生产总值(GDP)成长幅度高于长期平均水平，而且今年的增幅料将超过其他发达经济体。

投资者还因微软 、宝洁(宝硷,P&G) 等蓝筹股公司的良好业绩受到鼓舞。

市场目前关注周三经济事件，当日美国联邦储备理事会(美联储/FED)将结束为期两天的会议，届时或将宣布结束购债计划。(完)
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