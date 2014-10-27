版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 10:59 BJT

新加坡个股：SGX拟于明年初再推两款铁矿石合约

路透伦敦10月24日 - 新加坡交易所(SGX) 周五称计划在目前的系列产品中，于明年初新增两个铁矿石衍生品，面向较低品级市场。

新的掉期合约以及期货合约交易目标物为含铁58%的铁矿石，目前合约目标物为含铁量62%的铁矿石。

SGX在声明中称新推出的产品要待监管部门批准。SGX目前铁矿石掉期清算量占到全球该业务的90%以上。

新推出的衍生品合约将分别依据Metal Bulletin和TSI 58%的铁矿石指数进行现金结算。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐