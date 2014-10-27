中国资管：上周44款集合信托产品发行，平均募集规模增加期限缩短

路透北京10月27日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，统计时间内（10月18-24日）共有23家信托公司发行了44款集合信托产品，发行量环比增加1款。

44款新发行产品中，42款公布了募集规模，平均计划募集规模为2.19亿元，环比增加0.13亿元，增幅为6.21%。按照平均规模推算，上周发行的信托产品总计划募集规模为96.41亿元，环比增加2.19亿元，增幅为2.33%。

其中，募集规模最大的是陕国投发行的“长安惠施货币投资2期集合资金信托计划”，募集规模为10.00亿元。

从期限上看，44款新发行产品中，共有42款公布了期限，平均期限21.95个月，环比缩短1.15个月。

统计时间内发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 10 9.44% 下降0.23个百分点

24个月期 27 10.24% 下降0.05个百分点

从资金运用领域来看，基础设施领域产品发行了16款，工商企业领域产品发行了10款，房地产领域产品发行了9款，金融领域产品发行了3款，证券投资领域产品发行了2款，其他领域产品发行了4款。

从资金运用方式上看，权益投资类产品发行了20款，贷款运用类产品发行了15款，组合运用和股权投资类产品各发行了3款，证券投资类产品发行了2款，其他类产品发行了1款。

**成立集合信托产品48款**

统计时间内共有21家信托公司成立了48款集合信托产品，发行量环比减少7款。

48款成立产品中，31款产品公布了成立规模，平均成立规模为1.09亿元，环比下降1.20亿元，降幅为52.48%。

其中，成立规模最大的是中融信托成立的“融筑20号(神鹰安置房)股权投资信托计划”，募集规模为5.00亿元，这是一款房地产领域组合投资类产品。

上周共有28款新成立产品公布了期限，平均期限22.21个月，环比延长1.79个月。上周共有18款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率10.01%，环比上升0.91个百分点。

从资金运用领域来看，证券投资领域产品成立了18款，基础设施领域产品成立了8款，房地产领域产品成立了7款，工商企业领域产品成立了5款，金融领域产品成立了2款，其他领域产品成立了8款。