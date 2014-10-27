中国资管：上周44款集合信托产品发行，平均募集规模增加期限缩短

标题新闻：泰国3月出口同比激增9.2%远超预期，得益于橡胶和电脑需求强劲
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路透北京10月27日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，统计时间内（10月18-24日）共有23家信托公司发行了44款集合信托产品，发行量环比增加1款。
44款新发行产品中，42款公布了募集规模，平均计划募集规模为2.19亿元，环比增加0.13亿元，增幅为6.21%。按照平均规模推算，上周发行的信托产品总计划募集规模为96.41亿元，环比增加2.19亿元，增幅为2.33%。
其中，募集规模最大的是陕国投发行的“长安惠施货币投资2期集合资金信托计划”，募集规模为10.00亿元。
从期限上看，44款新发行产品中，共有42款公布了期限，平均期限21.95个月，环比缩短1.15个月。
统计时间内发行信托产品期限和收益结构如下：
期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化
12个月期 10 9.44% 下降0.23个百分点
24个月期 27 10.24% 下降0.05个百分点
从资金运用领域来看，基础设施领域产品发行了16款，工商企业领域产品发行了10款，房地产领域产品发行了9款，金融领域产品发行了3款，证券投资领域产品发行了2款，其他领域产品发行了4款。
从资金运用方式上看，权益投资类产品发行了20款，贷款运用类产品发行了15款，组合运用和股权投资类产品各发行了3款，证券投资类产品发行了2款，其他类产品发行了1款。
**成立集合信托产品48款**
统计时间内共有21家信托公司成立了48款集合信托产品，发行量环比减少7款。
48款成立产品中，31款产品公布了成立规模，平均成立规模为1.09亿元，环比下降1.20亿元，降幅为52.48%。
其中，成立规模最大的是中融信托成立的“融筑20号(神鹰安置房)股权投资信托计划”，募集规模为5.00亿元，这是一款房地产领域组合投资类产品。
上周共有28款新成立产品公布了期限，平均期限22.21个月，环比延长1.79个月。上周共有18款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率10.01%，环比上升0.91个百分点。
从资金运用领域来看，证券投资领域产品成立了18款，基础设施领域产品成立了8款，房地产领域产品成立了7款，工商企业领域产品成立了5款，金融领域产品成立了2款，其他领域产品成立了8款。
从资金运用方式来看，证券投资类产品成立了18款，贷款运用类产品成立了11款，权益投资类产品成立了8款，组合运用类产品成立了5款，股权投资和债权投资类产品各成立了1款，其他类产品成立了4款。（完） (整理 李贺; 审校 杨淑祯)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(
* 欧元兑美元在亚洲早盘高见1.0940 * 法国中间派总统候选人马克龙赢得首轮投票 * 美元指数下滑但削减跌幅，避险货币日圆下跌 * 投资者谨慎关注朝鲜紧张局势 路透东京4月24日 - 欧元兑美元周一在触及五个月高点之后回吐涨幅，之前法国中间派总统候选人马克龙在第一轮投票中获胜，降低了第二轮投票带来反建制冲击的风险。 亚洲市场中午时分，欧元兑美元 涨1.1%至1.0844美元，盘初一度摸至1.0940，为11月10日以来最高水准。 中间派候选人马克龙周日朝着法国总统的宝座大大跨出一步，拿下首轮投票，将在5月7日决胜轮中与极右翼候选人勒庞对决。 马克龙的胜利令他成为下个月第二轮投票的领跑者，也标志着主导法国政治60年的中间偏右和中间偏左两大阵营遭到了重大失利。 欧元兑日圆 跳涨2.1%至119.34，此前触及一个月高位120.935。 市场参与方表示，第一轮投票后的压力缓解带动空头回补，提振欧元，并触发止损单，不