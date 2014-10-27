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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 17:03 BJT

更新版 2-中国汇市：人民币微幅收升，APEC会议前料保持相对强势

* 人民币微幅收升
    * 中间价小涨结束三连跌
    * 下周APEC前人民币料保持强势

 (更新评论和收盘报价)
    路透北京10月27日 - 中国人民币兑美元 周一微幅收升；中间价结束连三天
跌势稍走强，整体保持平稳。交易员表示，日内供求以结汇为主，下周召开APEC(亚太经合
组织)会议前，人民币都有可能保持稳中小幅升值态势。

    “6.1200~1250的支撑已经破了，之后往下（即人民币升值方向）的概率比较大吧，我
看到6.1000。”一外资行交易员表示。
    
    今天即期日高为6.1132元，再次刷新今年3月7日以来新高；收盘价6.1167元亦续创今年
2月24日以来的最高纪录，当时收盘价为6.0984元。
    
    招商证券宏观经济研究主管谢亚轩认为，由于央行的调控，国内人民币即期汇率较为坚
挺，导致在岸和离岸市场汇差明显扩大，刺激了内地市场购汇需求和香港市场结汇需求。这
在9月结售汇数据显示国内有资金流出迹象中有所体现。
    
    “套利资金可以在内地市场购汇再到香港市场结汇，9月如此操作的平均收益是7-8月的
28倍，1亿美元在香港结汇可比内地市场多换得105万元人民币。”他在报告中称。
    
    11月5日-11日，中国将在北京主办今年亚太经合组织（APEC）领导人会议周各项活动。
            
    全球汇市，欧元周一持坚，之前欧洲央行银行业压力测试表明，欧洲银行业者资金缺口
小于预期，给过去一周以来的风险人气回暖增添帮助。收益率较低的日圆表现疲弱，同样是
因为冒险意愿重燃，此前大型企业财报乐观，扶助美国股市强劲上扬。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
    
 在岸市场人民币兑美元       今日               上日       升贬
 即期成交价格               6.1167             6.1172     0.01%
 中间价                     6.1446             6.1467     0.03%
 成交额                     129亿美元                     
                                                          
 日内相对于中间价最大波幅   0.51% (上限±2%)   日高       日低
 日内波动幅度(pips)         42                 6.1132     6.1174
 2014年来即期升贬值幅度     -1.03%                        
 1年期美元/人民币掉期升水<  1370                          
 CNY1Y=CFXS>                                              
                                                          
 离岸人民币市场,北京时间16  今日               上日       
 :49                                                      
 1年期NDF                   6.2385/05          6.2445     
 CNH即期                    6.1209/29          6.1232     
 
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 倪蔚丹；审校 李然/张喜良/杨淑祯)
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