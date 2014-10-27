台湾新债：美AT&T将在台发10-15亿美元债，30年以4.7%询价--承销商

路透台北10月27日 - 台湾元富证券周一表示，美国大型电信商AT&T 将在台湾发行规模约10-15亿美元的美元计价债券，目前30年期以固定利率4.7%于市场询价。

元富证券及兆丰银行为该债券的共同承销商，摩根士丹利则担任国际安排机构。

元富证券债券部副总经理瞿玉娟指出，“由于台湾主管机关对案源和审查的效率都提供了好的环境，我们预期今年第四季及明年第一季还会有国外的企业到台湾发债。”

AT&T是继此前9月Verizon 在台湾发行美元债之后，第二家至台湾国际板发债的国外非金融企业。台湾国际板目前发行人多是金融机构。

瞿玉娟认为，台湾能引进美国大型企业至台湾发债，也与摩根士丹利在国际筛选重要客户的关键角色相关。

AT&T的美元债预估将在11月10日发行，近期将定价。该债券将在美国SEC注册，并于台湾柜买中心挂牌交易。(完)