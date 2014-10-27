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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 12:34 BJT

《中国金融债发行日程表》--10月27日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限       票面利率      债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)
 =============================================================================
 国开行          50            1        *3.7541%      固息增发债    10/22-10/27
                 60            3        *4.0341%      固息增发债    10/22-10/27
                 50            5        *4.1616%      固息增发债    10/22-10/27
                 40            7        *4.2550%      固息增发债    10/22-10/27
                 40           10        *4.2821%      固息增发债    10/22-10/27
                           (第23、25、24、21和22期增发债)
*渤海银行        31           10         6.1%         二级资本债    10/23-10/27
                  (第5年末附有前提条件发行人赎回权) 
*温州鹿城农商行  10            3         5.7%         固息金融债    10/23-10/27  
*进出口行        50            5         4.0997%      固息增发债    10/24-10/27
                           (2011年第14期增发债，实际剩余期限1.77年)  
                 50            3         4.1229%      固息增发债    10/24-10/27
                           (2014年第68期增发债)
                 50            5         4.2586%      固息增发债    10/24-10/28
                           (2014年第69期增发债)
                 50            7         4.38%        固息金融债    10/24-10/28
*桂林银行        25            3         周一招标     固息金融债    10/27-10/29
*柳州银行         5            3         周一招标     固息金融债    10/27-10/30
*乐山商业银行 至多25         3/5         周四招标     固息金融债    10/30-10/31
*国开行      至多120          10         周三招标     二级资本债    10/30-11/3
                  (第5年末附有前提条件发行人赎回权) 
*国开行      至多60            1         周二招标     固息增发债    10/29-11/3
             至多60            3         周二招标     固息增发债    10/29-11/3
             至多40            5         周二招标     固息增发债    10/29-11/3
             至多40            7         周二招标     固息增发债    10/29-11/3
             至多40           10         周二招标     固息增发债    10/29-11/3
                           (第23、25、24、21和22期增发债)
 农发行      100-200          --          --            --            11/10

  注: *表示新增。(完)

 (整理 丁淑琴； 审校 边竞)
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