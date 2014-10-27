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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 12:17 BJT

台湾债市：国际板债券年底可达200亿美元发行目标--柜买中心

路透台北10月27日 - 台湾柜台买卖中心周一表示，国际板债券发行热络，年底前将可望达成200亿美元目标。其中人民币计价的宝岛债，也将达成250亿元的发行目标。

柜买中心董事长吴寿山在一场记者会旁接受路透采访时称，国际板债券初级市场发行量要够大，才能让殖利率曲线在次级市场接受动态竞争的挑战，如此才能与国际接轨。

〞(国际板债券)到年底已经197亿(美元)，是历年加起来的三分之二。〞吴寿山说。

他并表示，宝岛债到年底的预计发行总额也已有247亿元人民币，今年250亿元的政策目标将顺利达成。

至于有报导指出金管会研拟提高大陆银行来台发行宝岛债额度至300-350亿元，吴寿山强调，随着人民币存量的增加，宝岛债的发行量必须动态调整。

证期局一不愿具名官员也称，的确有委托柜买中心进行评估，但若明年发行总额设定为350亿元，表示新增额度仅有100亿元，似乎偏低。

根据柜买中心截至24日的统计，今年度国际债券上柜档数已达51档，发行总额约155亿美元。其中宝岛债券上柜档数计有19档，发行金额共计133亿人民币；美元计价国际债券则计有30档，发行金额131.3亿美元；澳币计价债券1档，1.7亿澳币，以及1档南非币计价债券计南非币6亿元。(完)

(记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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