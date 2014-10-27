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货币新闻 | 2014年 10月 27日 星期一 14:10 BJT

路透专访：中国长城汽车料明年销量有所增长，因多款新车将推出--总裁

路透上海10月27日 - 中国最大运动型多功能车（SUV）企业--长城汽车 总裁王凤英周一称，预计明年销量将有所增长，因多款新车将推出，此外H8车型将于明年上市销售。

她在出席定位中国峰会间隙接受路透专访时并表示，明年海外市场形势比较谨慎。

长城汽车此前公布的产销快报显示，今年前三季度实现销量50.85万辆，较去年同期的55.52万辆下滑。

长城汽车上周五公布三季报显示，前三季实现净利55.86亿元人民币，同比下降9.49%；其中第三季实现净利16.31亿元，同比降21.8%。上周五长城汽车A股和H股均大跌逾5%，其中A股当天暴挫6.68%。（完） (发稿 林琦/沈一鸣；撰写 边竞；审校 曾祥进)
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