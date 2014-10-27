路透专访：中国长城汽车料明年销量有所增长，因多款新车将推出--总裁

韩国已公布经济指标--2017/5/4
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% -- -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
路透上海10月27日 - 中国最大运动型多功能车（SUV）企业--长城汽车 总裁王凤英周一称，预计明年销量将有所增长，因多款新车将推出，此外H8车型将于明年上市销售。
她在出席定位中国峰会间隙接受路透专访时并表示，明年海外市场形势比较谨慎。
长城汽车此前公布的产销快报显示，今年前三季度实现销量50.85万辆，较去年同期的55.52万辆下滑。
长城汽车上周五公布三季报显示，前三季实现净利55.86亿元人民币，同比下降9.49%；其中第三季实现净利16.31亿元，同比降21.8%。上周五长城汽车A股和H股均大跌逾5%，其中A股当天暴挫6.68%。（完） (发稿 林琦/沈一鸣；撰写 边竞；审校 曾祥进)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% -- -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
郑棉4月以来再现顺畅上涨形态，月底最后一个交易日则出现较大幅度的下跌。同期，在杭州召开的第八届中国棉花（纱）期货论坛上，业内人士比较一致地看空短期棉价。笔者认为，郑棉能否再创阶段性新高，还要看ICE期棉能否有效突破。
路透伦敦5月3日 - 美国铝行业代表正与欧盟同业商谈，并致信英国首相特雷莎梅，敦促各方采取行动应对中国对该行业“高额的非法补贴”，认为这威胁到西方国家的工作机会。