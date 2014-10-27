《路透晚报》--10月27日日间新闻摘要（中港台）

标题新闻：泰国3月出口同比激增9.2%远超预期，得益于橡胶和电脑需求强劲
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以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
【政经】
--中国政策：加大审计力度，注意发现地方债等方面的潜在性问题--国务院
中国国务院日前发文称，要加大对经济运行中风险隐患的审计力度，注意发现地方债和区域金融稳定等方面的潜在性问题；发挥审计促进国家重大决策部署落实的保障作用，加强“三公”经费等方面审计，促进公共资金安全高效使用，盘活存量资金。
--中国政策：创新重点领域投融资机制，电信铁路等对民资开放--国务院
中国国务院总理李克强周五主持常务会议称，决定创新重点领域投融资机制，向民间资本开放核电水电、基础电信、铁路等更多领域，为社会有效投资拓展更大空间，以改善当前投资动力不足的状况，稳定有效投资。
--中国经济：基建发力可对冲楼市拖累，中央稳增长信号明确--人民日报
人民日报海外版报导称，在房地产持续调整拖累经济增长的压力下，通过扩大铁路等基建项目对冲固定资产投资整体下滑的趋势，表明中央发出经济稳增长的明确信号。
--中国政治：反腐要治病树拔烂树，持续保持高压态势--中纪委书记
中国中共中央纪委书记王岐山表示，反腐要治病树、拔烂树，保持政治定力，不能时紧时松，要持续保持高压态势，以零容忍态度惩治腐败，党风廉政建设和反腐败斗争永远在路上。
--中国国企：中钢集团启动业务整合，重点挖掘工程设备等领域--报载
经历“贷款逾期传闻风波”后，中国中钢集团正计划启动业务整合和机构改革。中国证券报周一援引中钢董秘李可杰称，公司将启动业务整合“五步走”，从贸易物流业务整合开始，逐步调整高风险低效益业务，采取系统性的变革，未来将在工程设备、投资等领域进行重点挖掘。
--中国房地产：央行信贷政策落实程度将是四季度楼市变化的关键--中指院
中国央行在9月底出台住房支持金融政策，2011年以来持续贯彻并不断加码的差别化信贷政策在三季度末大幅松绑。中国指数研究院周一发布报告认为，信贷政策已成为促进市场需求释放的重点，未来政策的落实程度将成为决定四季度市场变化的关键。
--香港社会：“占中”动摇法治根基，或造成长期政治不稳定--财政司长
香港“占中”行动仍在胶着状态，香港财政司司长曾俊华周末表示，“占领”人士使用的手段对于香港特区政府运作、法治根基造成破坏，而这些破坏或会造成长期的政治不稳定。
【金融】
--中国金融：需重新对互联网金融进行评价和设计监管模式--央行官员
中国人民银行研究局局长陆磊称，互联网金融对传统金融带来宏观冲击和微观的结构性冲击，需要重新对互联网金融进行评价和设计监管模式。
【固定收益】
--中国债市：信用债估值普降一年品种领跌，曲线明显增陡--NAFMII
中国银行间市场交易商协会(NAFMII)周一非金融企业债务融资工具定价估值显示，最新各期限信用债估值继续普降，其中一年期品种续跌幅度较大，介于7-11个基点(bp)之间，带动曲线明显增陡。
--中国债市动态：现券走势持稳成交略显清淡，后市预期仍偏乐观
中国银行间债市现券收益率周一早盘变化有限，IRS(利率互换)亦窄幅波动。交易员表示，消息面平静，资金面亦无波澜下，市场暂做休整成交略显清淡；但在宏观经济下行压力仍存，流动性稳健宽松的基调下，后市乐观心态仍不改。
--中国货币市场：本轮IPO近尾声回购利率小幅波动，月底前流动性无忧
中国银行间资金市场周一隔夜及七天回购加权利率小幅波动，因近期主要扰动资金面的新股发行将近尾声，影响逐渐消退。借入资金难度方面，则较上周五有一定改善。
--台湾债市：国际板债券年底可达200亿美元发行目标--柜买中心
台湾柜台买卖中心周一表示，国际板债券发行热络，年底前将可望达成200亿美元目标。其中人民币计价的宝岛债，也将达成250亿元的发行目标。
【外汇】
--中国汇市：人民币早盘小幅走升，APEC会议前料保持相对强势
中国人民币兑美元周一早盘小幅走升；中间价结束连三天跌势稍走强，整体保持平稳。交易员表示，早盘供求以结汇为主，成交量相对较大。
--离岸人民币：中行悉尼分行将获批任澳大利亚人民币业务清算行--消息
三位消息人士周一表示，中国央行已经决定将澳大利亚人民币业务清算行资格，授予中国银行悉尼分行，预计近期将宣布。中澳贸易往来密切，中国官方人民币清算行在澳洲的确立，有助于推动人民币更广泛的使用。
--中国外汇：周二起开展人民币对坡元直接交易，包括即期、远期和掉期
中国外汇交易中心周一发布公告称，经中国央行授权，将于周二（28日）起在银行间外汇市场开展人民币对坡元直接交易，包括人民币对新加坡元即期（包括竞价和询价）、远期和掉期交易。
【证券/行业】
--中港证券：资深人士称沪港通属国家既定政策，不可能无限期延迟-人民网
中国官方媒体人民网周日援引资深人士表示，沪港通属于国家既定政策，无限期推迟是不可能的。
--中国证券：新三板拟探索PE机构参与做市，挂牌数年底将突破1,500家
中国全国中小企业股份转让系统有限责任公司（俗称新三板）副总经理高振营透露，新三板正在探索私募股权投资基金（PE）、风险投资基金（VC）等机构参与做市的可能性。到今年底，新三板挂牌公司总数将突破1,500家。
--中国基金：三季度基金合计盈利2,110亿元，为四年来最赚钱一季--报载
上海证券报周一报导称，中国国内2,131只公募基金三季度合计盈利2,109.54亿元人民币，较上季度增长1,349亿元，这也是继2010年三季度基金盈利超过3,000亿元之后，近四年来基金最赚钱的一个季度。
--中国股市：沪综指受券商股整体挫跌带动收低，沪港通延期拖累大盘
中国股市沪综指周一收低。分析师指出，沪港通延期的消息冲击券商股出现整体挫跌，拖累大盘连续第五日下跌，技术面压力持续加大，市场交投热情继续减弱。
--中国并购：海外并购明年将继续活跃，投资行业更多元化--普华永道
今年前三季中国企业海外并购项目数量创下历史新高。国际会计和咨询公司普华永道周一预计，明年中国大陆企业的海外并购活动将继续活跃，民营企业和一些国有企业将成为主力军，投资行业及并购目的将更加多元化。
--《路透峰会》沪港通若延后，恐阻碍中国股票被纳入MSCI指数--南方东英
中国南方东英资产管理公司副首席营销官王轶丁表示，“沪港通”延后将阻碍中国股票被纳入MSCI明晟新兴市场指数。
--《路透峰会》沪港通需好的市场环境，海通国际初具全球定价能力--总裁
海通国际证券集团有限公司行政总裁林涌周一表示，“沪港通”是一项投资方式的创新政策，好的市场环境是确保成功的关键，但“占中”已导致香港证券市场出现不稳定的现象，令现在就推出这一新政存在冒险成份。
--路透专访：中国长城汽车料明年销量有所增长，因多款新车将推出--总裁
中国最大运动型多功能车（SUV）企业--长城汽车总裁王凤英周一称，预计明年销量将有所增长，因多款新车将推出，此外H8车型将于明年上市销售。
--中港股业绩：中国太保前三季净利为89.6亿元，同比增长10.9%
中国第三大寿险公司--中国太平洋保险（集团）股份有限公司前三季实现净利89.6亿元人民币，同比增长10.9%。不过单第三季，公司实现净利21.5亿元，同比下降19.05%。
--中港股业绩：万科前三季净利同比增4.8%，四季度迎来项目竣工高峰期
中国最大的房地产企业--万科周一公布，前三季实现净利润64.6亿元人民币，同比增长4.8%。公司并预计，未来几个月将是项目竣工交付高峰期，将对业绩有提升作用。
--香港个股：雅居乐与银行延长融资期限及修订条款，避免债务违约可能
中国房地产商--雅居乐地产宣布，与银行延长定期贷款融资期限及修订融资协议条文以避免出现债务违约。 (完) (整理 曾祥进; 审校 杨淑祯)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(
* 欧元兑美元在亚洲早盘高见1.0940 * 法国中间派总统候选人马克龙赢得首轮投票 * 美元指数下滑但削减跌幅，避险货币日圆下跌 * 投资者谨慎关注朝鲜紧张局势 路透东京4月24日 - 欧元兑美元周一在触及五个月高点之后回吐涨幅，之前法国中间派总统候选人马克龙在第一轮投票中获胜，降低了第二轮投票带来反建制冲击的风险。 亚洲市场中午时分，欧元兑美元 涨1.1%至1.0844美元，盘初一度摸至1.0940，为11月10日以来最高水准。 中间派候选人马克龙周日朝着法国总统的宝座大大跨出一步，拿下首轮投票，将在5月7日决胜轮中与极右翼候选人勒庞对决。 马克龙的胜利令他成为下个月第二轮投票的领跑者，也标志着主导法国政治60年的中间偏右和中间偏左两大阵营遭到了重大失利。 欧元兑日圆 跳涨2.1%至119.34，此前触及一个月高位120.935。 市场参与方表示，第一轮投票后的压力缓解带动空头回补，提振欧元，并触发止损单，不