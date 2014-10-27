《路透晚报》--10月27日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国政策：加大审计力度，注意发现地方债等方面的潜在性问题--国务院

中国国务院日前发文称，要加大对经济运行中风险隐患的审计力度，注意发现地方债和区域金融稳定等方面的潜在性问题；发挥审计促进国家重大决策部署落实的保障作用，加强“三公”经费等方面审计，促进公共资金安全高效使用，盘活存量资金。

--中国政策：创新重点领域投融资机制，电信铁路等对民资开放--国务院

中国国务院总理李克强周五主持常务会议称，决定创新重点领域投融资机制，向民间资本开放核电水电、基础电信、铁路等更多领域，为社会有效投资拓展更大空间，以改善当前投资动力不足的状况，稳定有效投资。

--中国经济：基建发力可对冲楼市拖累，中央稳增长信号明确--人民日报

人民日报海外版报导称，在房地产持续调整拖累经济增长的压力下，通过扩大铁路等基建项目对冲固定资产投资整体下滑的趋势，表明中央发出经济稳增长的明确信号。

--中国政治：反腐要治病树拔烂树，持续保持高压态势--中纪委书记

中国中共中央纪委书记王岐山表示，反腐要治病树、拔烂树，保持政治定力，不能时紧时松，要持续保持高压态势，以零容忍态度惩治腐败，党风廉政建设和反腐败斗争永远在路上。

--中国国企：中钢集团启动业务整合，重点挖掘工程设备等领域--报载

经历“贷款逾期传闻风波”后，中国中钢集团正计划启动业务整合和机构改革。中国证券报周一援引中钢董秘李可杰称，公司将启动业务整合“五步走”，从贸易物流业务整合开始，逐步调整高风险低效益业务，采取系统性的变革，未来将在工程设备、投资等领域进行重点挖掘。

--中国房地产：央行信贷政策落实程度将是四季度楼市变化的关键--中指院

中国央行在9月底出台住房支持金融政策，2011年以来持续贯彻并不断加码的差别化信贷政策在三季度末大幅松绑。中国指数研究院周一发布报告认为，信贷政策已成为促进市场需求释放的重点，未来政策的落实程度将成为决定四季度市场变化的关键。

--香港社会：“占中”动摇法治根基，或造成长期政治不稳定--财政司长

香港“占中”行动仍在胶着状态，香港财政司司长曾俊华周末表示，“占领”人士使用的手段对于香港特区政府运作、法治根基造成破坏，而这些破坏或会造成长期的政治不稳定。

【金融】

--中国金融：需重新对互联网金融进行评价和设计监管模式--央行官员

中国人民银行研究局局长陆磊称，互联网金融对传统金融带来宏观冲击和微观的结构性冲击，需要重新对互联网金融进行评价和设计监管模式。

【固定收益】

--中国债市：信用债估值普降一年品种领跌，曲线明显增陡--NAFMII

中国银行间市场交易商协会(NAFMII)周一非金融企业债务融资工具定价估值显示，最新各期限信用债估值继续普降，其中一年期品种续跌幅度较大，介于7-11个基点(bp)之间，带动曲线明显增陡。

--中国债市动态：现券走势持稳成交略显清淡，后市预期仍偏乐观

中国银行间债市现券收益率周一早盘变化有限，IRS(利率互换)亦窄幅波动。交易员表示，消息面平静，资金面亦无波澜下，市场暂做休整成交略显清淡；但在宏观经济下行压力仍存，流动性稳健宽松的基调下，后市乐观心态仍不改。

--中国货币市场：本轮IPO近尾声回购利率小幅波动，月底前流动性无忧

中国银行间资金市场周一隔夜及七天回购加权利率小幅波动，因近期主要扰动资金面的新股发行将近尾声，影响逐渐消退。借入资金难度方面，则较上周五有一定改善。

--台湾债市：国际板债券年底可达200亿美元发行目标--柜买中心

台湾柜台买卖中心周一表示，国际板债券发行热络，年底前将可望达成200亿美元目标。其中人民币计价的宝岛债，也将达成250亿元的发行目标。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘小幅走升，APEC会议前料保持相对强势

中国人民币兑美元周一早盘小幅走升；中间价结束连三天跌势稍走强，整体保持平稳。交易员表示，早盘供求以结汇为主，成交量相对较大。

--离岸人民币：中行悉尼分行将获批任澳大利亚人民币业务清算行--消息

三位消息人士周一表示，中国央行已经决定将澳大利亚人民币业务清算行资格，授予中国银行悉尼分行，预计近期将宣布。中澳贸易往来密切，中国官方人民币清算行在澳洲的确立，有助于推动人民币更广泛的使用。

--中国外汇：周二起开展人民币对坡元直接交易，包括即期、远期和掉期

中国外汇交易中心周一发布公告称，经中国央行授权，将于周二（28日）起在银行间外汇市场开展人民币对坡元直接交易，包括人民币对新加坡元即期（包括竞价和询价）、远期和掉期交易。

【证券/行业】

--中港证券：资深人士称沪港通属国家既定政策，不可能无限期延迟-人民网

中国官方媒体人民网周日援引资深人士表示，沪港通属于国家既定政策，无限期推迟是不可能的。

--中国证券：新三板拟探索PE机构参与做市，挂牌数年底将突破1,500家

中国全国中小企业股份转让系统有限责任公司（俗称新三板）副总经理高振营透露，新三板正在探索私募股权投资基金（PE）、风险投资基金（VC）等机构参与做市的可能性。到今年底，新三板挂牌公司总数将突破1,500家。

--中国基金：三季度基金合计盈利2,110亿元，为四年来最赚钱一季--报载

上海证券报周一报导称，中国国内2,131只公募基金三季度合计盈利2,109.54亿元人民币，较上季度增长1,349亿元，这也是继2010年三季度基金盈利超过3,000亿元之后，近四年来基金最赚钱的一个季度。

--中国股市：沪综指受券商股整体挫跌带动收低，沪港通延期拖累大盘

中国股市沪综指周一收低。分析师指出，沪港通延期的消息冲击券商股出现整体挫跌，拖累大盘连续第五日下跌，技术面压力持续加大，市场交投热情继续减弱。

--中国并购：海外并购明年将继续活跃，投资行业更多元化--普华永道

今年前三季中国企业海外并购项目数量创下历史新高。国际会计和咨询公司普华永道周一预计，明年中国大陆企业的海外并购活动将继续活跃，民营企业和一些国有企业将成为主力军，投资行业及并购目的将更加多元化。

--《路透峰会》沪港通若延后，恐阻碍中国股票被纳入MSCI指数--南方东英

中国南方东英资产管理公司副首席营销官王轶丁表示，“沪港通”延后将阻碍中国股票被纳入MSCI明晟新兴市场指数。

--《路透峰会》沪港通需好的市场环境，海通国际初具全球定价能力--总裁

海通国际证券集团有限公司行政总裁林涌周一表示，“沪港通”是一项投资方式的创新政策，好的市场环境是确保成功的关键，但“占中”已导致香港证券市场出现不稳定的现象，令现在就推出这一新政存在冒险成份。

--路透专访：中国长城汽车料明年销量有所增长，因多款新车将推出--总裁

中国最大运动型多功能车（SUV）企业--长城汽车总裁王凤英周一称，预计明年销量将有所增长，因多款新车将推出，此外H8车型将于明年上市销售。

--中港股业绩：中国太保前三季净利为89.6亿元，同比增长10.9%

中国第三大寿险公司--中国太平洋保险（集团）股份有限公司前三季实现净利89.6亿元人民币，同比增长10.9%。不过单第三季，公司实现净利21.5亿元，同比下降19.05%。

--中港股业绩：万科前三季净利同比增4.8%，四季度迎来项目竣工高峰期

中国最大的房地产企业--万科周一公布，前三季实现净利润64.6亿元人民币，同比增长4.8%。公司并预计，未来几个月将是项目竣工交付高峰期，将对业绩有提升作用。

--香港个股：雅居乐与银行延长融资期限及修订条款，避免债务违约可能