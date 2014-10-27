香港个股：雅居乐与银行延长融资期限及修订条款，避免债务违约可能

标题新闻：泰国3月出口同比激增9.2%远超预期，得益于橡胶和电脑需求强劲
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路透香港10月27日 - 中国房地产商--雅居乐地产 宣布，与银行延长定期贷款融资期限及修订融资协议条文以避免出现债务违约。
雅居乐近期饱受负面消息困扰，继公司主席陈卓林遭昆明市检察机关监视居住后，公司与负责云南省房地产项目的执行董事黄奉潮亦失去联络。此外公司重提供股计划惟集资额大幅缩减约四成，至约16.5亿港元。
公司周日晚间发出的声明称，公司获渣打银行 、恒生银行 及汇丰银行 原则上同意，该等银行会为原来4.75亿美元的定期贷款融资其中2.65亿美元的未偿还贷款延期12个月，即至2015年12月到期。
此外，雅居乐修订今年6月与恒生银行、汇丰银行、法国巴黎银行香港分行、渣打银行及中国建设银行(亚洲)订立融资协议的若干条文，其中包括＂如陈卓林并非或停止出任董事会主席，且于彼停止出任主席起计15个营业日内并未由陆倩芳取代出任董事会主席，或由陈卓贤取代出任董事会主席，或由陆倩芳及陈卓贤出任董事会联席主席，则构成违约事件＂。
陆倩芳为陈卓林之妻子，并于本月10日获委任为公司署理联席主席。
雅居乐周一股价逆市造好，早盘尾段涨近2%，但过去一个月该股累计下滑23%。（完）
欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(
* 欧元兑美元在亚洲早盘高见1.0940 * 法国中间派总统候选人马克龙赢得首轮投票 * 美元指数下滑但削减跌幅，避险货币日圆下跌 * 投资者谨慎关注朝鲜紧张局势 路透东京4月24日 - 欧元兑美元周一在触及五个月高点之后回吐涨幅，之前法国中间派总统候选人马克龙在第一轮投票中获胜，降低了第二轮投票带来反建制冲击的风险。 亚洲市场中午时分，欧元兑美元 涨1.1%至1.0844美元，盘初一度摸至1.0940，为11月10日以来最高水准。 中间派候选人马克龙周日朝着法国总统的宝座大大跨出一步，拿下首轮投票，将在5月7日决胜轮中与极右翼候选人勒庞对决。 马克龙的胜利令他成为下个月第二轮投票的领跑者，也标志着主导法国政治60年的中间偏右和中间偏左两大阵营遭到了重大失利。 欧元兑日圆 跳涨2.1%至119.34，此前触及一个月高位120.935。 市场参与方表示，第一轮投票后的压力缓解带动空头回补，提振欧元，并触发止损单，不