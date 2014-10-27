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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 11:21 BJT

香港个股：雅居乐与银行延长融资期限及修订条款，避免债务违约可能

路透香港10月27日 - 中国房地产商--雅居乐地产 宣布，与银行延长定期贷款融资期限及修订融资协议条文以避免出现债务违约。

雅居乐近期饱受负面消息困扰，继公司主席陈卓林遭昆明市检察机关监视居住后，公司与负责云南省房地产项目的执行董事黄奉潮亦失去联络。此外公司重提供股计划惟集资额大幅缩减约四成，至约16.5亿港元。

公司周日晚间发出的声明称，公司获渣打银行 、恒生银行 及汇丰银行 原则上同意，该等银行会为原来4.75亿美元的定期贷款融资其中2.65亿美元的未偿还贷款延期12个月，即至2015年12月到期。

此外，雅居乐修订今年6月与恒生银行、汇丰银行、法国巴黎银行香港分行、渣打银行及中国建设银行(亚洲)订立融资协议的若干条文，其中包括＂如陈卓林并非或停止出任董事会主席，且于彼停止出任主席起计15个营业日内并未由陆倩芳取代出任董事会主席，或由陈卓贤取代出任董事会主席，或由陆倩芳及陈卓贤出任董事会联席主席，则构成违约事件＂。

陆倩芳为陈卓林之妻子，并于本月10日获委任为公司署理联席主席。

雅居乐周一股价逆市造好，早盘尾段涨近2%，但过去一个月该股累计下滑23%。（完）

欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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