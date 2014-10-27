《中国2014年国债发行中标明细表》--10月27日

标题新闻：泰国3月出口同比激增9.2%远超预期，得益于橡胶和电脑需求强劲
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以下为今年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率 预测利率 发行规模(亿元) 投标倍数 ===================================================================== 一期 1/6 5 4.47% 4.52% 100 3.00 续发 2/12 4.1028% 4.15% 280 1.68 (中标参考收益率) ===================================================================== 二期 1/8 1 4.04% 4.17% 100 3.94 ===================================================================== 三期 1/15 7 4.44% 4.56% 100 4.59 续发 2/19 4.3733% 4.39% 280 1.75 (中标参考收益率) 续发2 3/5 4.3386% 4.37% 280 1.93 (中标参考收益率) ===================================================================== 2013年18期 1/22 10 4.4483% 4.51% 240 1.90 第三次续发 (中标参考收益率，票面利率为4.08%) ===================================================================== 四期 3/12 3 3.66% 3.62% 280 1.59 续发 4/9 3.9868% 3.92% 280 1.35 (中标参考收益率) 续发2 5/7 3.90% 3.90% 285.9 2.20 (中标参考收益率) ===================================================================== 五期 3/19 10 4.42% 4.45% 280 1.95 续发 4/16 4.3184% 4.37% 289.7 2.08 续发2 5/21 4.1348% 4.17% 280 1.82 ===================================================================== 六期 4/2 7 4.33% 4.35% 280 1.86 续发 5/14 4.0402% 4.07% 280.5 1.79 (中标参考收益率) 续发2 6/4 3.8708% 3.93% 280.3 1.98 (中标参考收益率) ===================================================================== 七期 4/11 1 3.63% 3.57% 207 -- (计划发行量280亿元) ===================================================================== 八期 4/23 5 4.04% 4.01% 290 1.57 续发 5/28 3.9146% 3.98% 280 1.78 (中标参考收益率) ===================================================================== 九期 4/25 20 4.77% 4.83% 260 1.79 ===================================================================== 10期 5/23 50 4.67% 4.88% 260 2.30 ===================================================================== 11期 6/11 1 3.32% 3.20% 258.5 -- (计划发行量280亿元) ===================================================================== 12期 6/18 10 4.00% 4.01% 280.1 1.72 续发 7/16 4.1832% 4.15% 280 1.43 (中标参考收益率) 续发2 8/20 4.2293% 4.22% 280 1.62 (中标参考收益率) ===================================================================== 13期 7/2 7 4.02% 4.05% 280 1.88 续发 8/6 4.1328% 4.14% 280.2 1.64 (中标参考收益率) 续发2 9/3 4.1659% 4.14% 280.1 1.75 (中标参考收益率) ===================================================================== 14期 7/9 1 3.54% 3.48% 222 2.31 ===================================================================== 15期 7/18 2 3.99% 3.91% 233.9 -- (计划发行量260亿元) ===================================================================== 16期 7/23 30 4.76% 4.75% 260 1.57 ===================================================================== 17期 8/8 20 4.63% 4.62% 260 1.59 ===================================================================== 18期 8/13 1 3.82% 3.78% 220 3.19 ===================================================================== 19期 8/15 2 3.89% 3.91% 260 2.16 ===================================================================== 20期 9/10 3 4.00% 3.97% 280 2.04 ===================================================================== 21期 9/17 10 4.13% 4.27% 280.5 2.40 续发 10/15 3.7773% 3.89% 297.4 2.10 (中标参考收益率) ===================================================================== 22期 9/19 1 3.71% 3.78% 224.5 2.55 ===================================================================== 23期 10/17 1 3.50% 3.50% 235.3 3.13 ===================================================================== *24期 10/22 7 3.70% 3.67% 281.8 1.97 ===================================================================== *25期 10/24 30 4.30% 4.33% 260 1.74 ===================================================================== 合计 10,467.7 以下为今年发行的各期记账式贴现国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限(天) 加权收益率 发行规模(亿元) 投标倍数 =============================================================== 一期 4/18 273 3.5471% 150 2.49 二期 5/9 273 3.5015% 150 1.92 三期 7/25 182 3.8958% 150 2.22 四期 8/22 182 3.9556% 150 2.53 五期 9/12 182 3.9322% 150 2.97 六期 10/10 91 3.7014% 150 2.42 *七期 10/27 91 3.4833% 150 2.52 =============================================================== 合计 1,050 (完) 注:1.*代表新增 2.发行规模和认购额单位均为亿元人民币。 3.2013年国债发行中标明细表请点选 (整理 丁淑琴； 审校 边竞)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(
* 欧元兑美元在亚洲早盘高见1.0940 * 法国中间派总统候选人马克龙赢得首轮投票 * 美元指数下滑但削减跌幅，避险货币日圆下跌 * 投资者谨慎关注朝鲜紧张局势 路透东京4月24日 - 欧元兑美元周一在触及五个月高点之后回吐涨幅，之前法国中间派总统候选人马克龙在第一轮投票中获胜，降低了第二轮投票带来反建制冲击的风险。 亚洲市场中午时分，欧元兑美元 涨1.1%至1.0844美元，盘初一度摸至1.0940，为11月10日以来最高水准。 中间派候选人马克龙周日朝着法国总统的宝座大大跨出一步，拿下首轮投票，将在5月7日决胜轮中与极右翼候选人勒庞对决。 马克龙的胜利令他成为下个月第二轮投票的领跑者，也标志着主导法国政治60年的中间偏右和中间偏左两大阵营遭到了重大失利。 欧元兑日圆 跳涨2.1%至119.34，此前触及一个月高位120.935。 市场参与方表示，第一轮投票后的压力缓解带动空头回补，提振欧元，并触发止损单，不