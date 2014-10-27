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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 11:37 BJT

《中国2014年国债发行中标明细表》--10月27日

以下为今年发行的各期记账式附息国债中标明细: 
 
 债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率  预测利率 发行规模(亿元) 投标倍数   
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  一期      1/6      5       4.47%     4.52%       100        3.00
  续发      2/12             4.1028%   4.15%       280        1.68
                        (中标参考收益率)
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  二期      1/8      1       4.04%     4.17%       100        3.94  
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  三期      1/15     7       4.44%     4.56%       100        4.59
  续发      2/19             4.3733%   4.39%       280        1.75
                        (中标参考收益率)
  续发2     3/5              4.3386%   4.37%       280        1.93
                        (中标参考收益率)   
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 2013年18期 1/22    10       4.4483%   4.51%       240        1.90
 第三次续发         (中标参考收益率，票面利率为4.08%)
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  四期      3/12     3       3.66%     3.62%       280        1.59
  续发      4/9              3.9868%   3.92%       280        1.35
                        (中标参考收益率)
  续发2     5/7              3.90%     3.90%       285.9      2.20
                        (中标参考收益率)
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  五期      3/19    10       4.42%     4.45%       280        1.95
  续发      4/16             4.3184%   4.37%       289.7      2.08
  续发2     5/21             4.1348%   4.17%       280        1.82
 =====================================================================
  六期      4/2      7       4.33%     4.35%       280        1.86
  续发      5/14             4.0402%   4.07%       280.5      1.79
                        (中标参考收益率)  
  续发2     6/4              3.8708%   3.93%       280.3      1.98
                        (中标参考收益率)
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  七期      4/11     1       3.63%     3.57%       207         --
                                         (计划发行量280亿元)
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  八期      4/23     5       4.04%     4.01%       290        1.57
  续发      5/28             3.9146%   3.98%       280        1.78
                        (中标参考收益率)
 =====================================================================  
  九期      4/25    20       4.77%     4.83%       260        1.79
 ===================================================================== 
  10期      5/23    50       4.67%     4.88%       260        2.30
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  11期      6/11     1       3.32%     3.20%       258.5       --
                                         (计划发行量280亿元)
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  12期      6/18    10       4.00%     4.01%       280.1      1.72
  续发      7/16             4.1832%   4.15%       280        1.43
                        (中标参考收益率)  
  续发2     8/20             4.2293%   4.22%       280        1.62
                        (中标参考收益率)
 =====================================================================
  13期      7/2      7       4.02%     4.05%       280        1.88
  续发      8/6              4.1328%   4.14%       280.2      1.64
                        (中标参考收益率)  
  续发2     9/3              4.1659%   4.14%       280.1      1.75
                        (中标参考收益率)    
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  14期      7/9      1       3.54%     3.48%       222        2.31
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  15期      7/18     2       3.99%     3.91%       233.9       --
                                          (计划发行量260亿元)       
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  16期      7/23    30       4.76%     4.75%       260        1.57      
 =====================================================================
  17期      8/8     20       4.63%     4.62%       260        1.59
 =====================================================================
  18期      8/13     1       3.82%     3.78%       220        3.19
 =====================================================================
  19期      8/15     2       3.89%     3.91%       260        2.16
 =====================================================================
  20期      9/10     3       4.00%     3.97%       280        2.04
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  21期      9/17    10       4.13%     4.27%       280.5      2.40
  续发     10/15             3.7773%   3.89%       297.4      2.10
                        (中标参考收益率)     
 =====================================================================
  22期      9/19     1       3.71%     3.78%       224.5      2.55
 =====================================================================
  23期     10/17     1       3.50%     3.50%       235.3      3.13
 =====================================================================  
 *24期     10/22     7       3.70%     3.67%       281.8      1.97
 ===================================================================== 
 *25期     10/24    30       4.30%     4.33%       260        1.74
 ===================================================================== 
  合计                                          10,467.7
    
 以下为今年发行的各期记账式贴现国债中标明细: 
 
 债券名称 招标时间 期限(天)  加权收益率 发行规模(亿元) 投标倍数
 =============================================================== 
  一期      4/18     273       3.5471%      150          2.49
  二期      5/9      273       3.5015%      150          1.92
  三期      7/25     182       3.8958%      150          2.22
  四期      8/22     182       3.9556%      150          2.53
  五期      9/12     182       3.9322%      150          2.97
  六期      10/10     91       3.7014%      150          2.42
 *七期      10/27     91       3.4833%      150          2.52
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  合计                                    1,050           (完) 
    
  注:1.*代表新增
     2.发行规模和认购额单位均为亿元人民币。
     3.2013年国债发行中标明细表请点选 

 (整理 丁淑琴； 审校 边竞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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