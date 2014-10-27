版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 11:27 BJT

标题新闻：马来西亚10月1-25日棕榈油出口料为1,135,252吨(9月同期为1,278,703吨)--ITS

注：ITS为船货调查机构Intertek Testing Services的缩写

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐