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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 11:26 BJT

台湾债市：RP利率大致持平，留意月底资金变化

路透台北10月27日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周一大致平稳。投信的资金分配不均，但多钱的投信依旧不少。由于本周已迈入月底，月底紧缩因素仍需留意。

市场人士指出，今日资金平稳，利率几无变化。多钱的投信偏多，整体资金仍维持充裕。展望本周，市场发债的大多规模偏小，月底的例行性赎回情况仍须关注。

〞今天报价的几乎都和之前一样，没有变，〞一家大型银行资金调度人士表示。

他们也说，先前部分银行已提前借出跨月的资金，这让月底之际票券商有更多余裕去调度分配，估计月底不致如同上月季底时出现吃紧态势。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间大多同于上日，区间在0.53-0.54%；月内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，部分在0.62%，跨月则为0.64-0.65%。

票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，票券商的极短天期利率在0.48-0.50%，也同上日。

今日有和平电力15亿台币公司债到期。

本周公债/公司债/金融债的交割与还本日程为：周三元大银行17亿金融债交割、高雄银行 6.5亿金融债交割、远东新 15亿公司债还本；周四中租迪和20亿公司债交割。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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