《中国2014年地方债发行中标明细表》--10月27日

标题新闻：泰国3月出口同比激增9.2%远超预期，得益于橡胶和电脑需求强劲
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债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率 发行规模(亿元) 投标倍数 ============================================================= 一期 6/13 3 4.00% 258 1.44 ============================================================= 二期 6/13 5 3.99% 258 1.81 ============================================================= 三期 6/20 7 4.10% 183 1.56 ============================================================= 四期 6/27 3 4.01% 260 1.43 ============================================================= 五期 6/27 5 4.12% 261 1.34 ============================================================= 六期 7/14 3 4.15% 234 1.41 ============================================================= 七期 7/14 5 4.28% 234 1.44 ============================================================= 八期 7/18 7 4.50% 198 1.85 ============================================================= 九期 8/15 3 4.10% 242 1.54 ============================================================= 10期 8/15 5 4.16% 247 1.55 ============================================================= 11期 9/15 3 4.14% 163 1.58 ============================================================= 12期 9/15 5 4.15% 163 1.78 ============================================================= 13期 9/24 7 4.12% 207 1.98 ============================================================= 合计 2,908 地方政府自发自还: 债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率 发行规模(亿元) 投标倍数 ============================================================== 广东省 6/23 5 3.84% 59.2 1.89 6/23 7 3.97% 44.4 1.90 6/23 10 4.05% 44.4 1.74 ============================================================== 山东省 7/11 5 3.75% 54.8 2.49 7/11 7 3.88% 41.1 2.40 7/11 10 3.93% 41.1 2.32 ============================================================== 江苏省 7/24 5 4.06% 69.6 2.44 7/24 7 4.21% 52.2 2.53 7/24 10 4.29% 52.2 2.53 ============================================================== 江西省 8/5 5 4.01% 57.2 2.43 8/5 7 4.18% 42.9 2.40 8/5 10 4.27% 42.9 2.31 ============================================================== 宁夏回族 8/11 5 3.98% 22 2.48 自治区 8/11 7 4.17% 16.5 2.28 8/11 10 4.26% 16.5 2.11 ============================================================== 青岛市 8/18 5 3.96% 10 2.60 8/18 7 4.18% 7.5 2.72 8/18 10 4.25% 7.5 2.47 ============================================================== 浙江省 8/19 5 3.96% 54.8 2.46 8/19 7 4.17% 41.1 2.42 8/19 10 4.23% 41.1 2.49 ============================================================== 北京市 8/21 5 4.00% 42 2.78 8/21 7 4.18% 31.5 2.68 8/21 10 4.24% 31.5 2.62 ============================================================== 上海市 9/11 5 4.01% 50.4 2.89 7 4.22% 37.8 2.96 10 4.33% 37.8 2.95 ============================================================== *深圳市 10/23 5 3.63% 16.8 2.98 7 3.79% 12.6 3.00 10 3.81% 12.6 2.67 ============================================================== 合计 1,092 注:*代表新增内容。(完) (整理 丁淑琴； 审校 李宏薇)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(
* 欧元兑美元在亚洲早盘高见1.0940 * 法国中间派总统候选人马克龙赢得首轮投票 * 美元指数下滑但削减跌幅，避险货币日圆下跌 * 投资者谨慎关注朝鲜紧张局势 路透东京4月24日 - 欧元兑美元周一在触及五个月高点之后回吐涨幅，之前法国中间派总统候选人马克龙在第一轮投票中获胜，降低了第二轮投票带来反建制冲击的风险。 亚洲市场中午时分，欧元兑美元 涨1.1%至1.0844美元，盘初一度摸至1.0940，为11月10日以来最高水准。 中间派候选人马克龙周日朝着法国总统的宝座大大跨出一步，拿下首轮投票，将在5月7日决胜轮中与极右翼候选人勒庞对决。 马克龙的胜利令他成为下个月第二轮投票的领跑者，也标志着主导法国政治60年的中间偏右和中间偏左两大阵营遭到了重大失利。 欧元兑日圆 跳涨2.1%至119.34，此前触及一个月高位120.935。 市场参与方表示，第一轮投票后的压力缓解带动空头回补，提振欧元，并触发止损单，不