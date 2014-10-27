中国资管：上周银行理财产品发750款，1个月内固收类产品预期收益率上升

标题新闻：泰国3月出口同比激增9.2%远超预期，得益于橡胶和电脑需求强劲
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路透北京10月27日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行 理财周报显示，上周（10月18日-10月24日）60家银行共发行了750款理财产品，发行银行数 较上期报告减少6家，产品发行量减少39款。 上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共191款，市场占比为25.47% ；非保本型理财产品共559款，市场占比为74.53%。 上周银行理财产品发行情况概览： 类别 发行数 理财产品占比 环比数量变化 债券和货币市场类 297 39.60% -17 其中：人民币 270 外币 27 组合投资类 409 54.53% -13 融资类 1 0.13% 0 结构性产品 43 5.73% -9 注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。 上周固收类理财产品的期限和预期收益率情况： 期限 发行款数 平均预期收益率 环比变化 1个月（含）以下 19 4.05% 上升14个基点 1个月至3个月（含） 350 5.05% 与上期持平 3个月至6个月（含） 208 5.24% 下降4个基点 6个月至1年（含） 92 5.42% 与上期持平 1年以上 8 5.81% 上升29个基点 统计时间内固定收益类人民币理财产品投资期限最短为3天，最长为732天；预期年化收 益率最低2.70%，最高为8.00%，与上期报告相比，最低预期收益率持平，最高预期收益率上 升0.90个百分点。 上周各期限固定收益类人民币理财产品收益率分布： 期限 产品数量（款 占比 平均预期年收益率 ） 1个月以下 19 2.81% 4.05% 1个月至3个月 350 51.70% 5.05% 3个月至6个月 208 30.72% 5.24% 6个月至1年 92 13.59% 5.42% 1年以上 8 1.18% 5.81% 上周共发行32款外币理财产品。其中，美元理财产品14款，较上期增加3款。 **191款产品实现最高预期收益率** 研究所监测数据显示，上周有1,223款产品到期，公布了到期收益率的191款产品均实现 最高预期收益率，1款结构性产品未实现预期最高收益率。 上周到期理财产品的投资对象中组合投资类产品507款，债券和货币市场工具类产品659 款，结构性产品53款，融资类产品4款。 上周到期收益率达到6.00%及以上的产品共有8款，与上期相比减少13款。其中，5款来 自城市商业银行，1款来自国有银行，1款来自股份制商业银行，1款来自农村金融机构；从 投资领域来看，债券类产品2款，组合投资类产品6款。 到期收益率最高的产品为三峡银行发行的“创收51号第6期D款”人民币理财产品，该组 合投资类产品投资期限为720天，实现了6.60%的年化收益率。（完） (整理 李贺; 审校 曾祥进)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(
* 欧元兑美元在亚洲早盘高见1.0940 * 法国中间派总统候选人马克龙赢得首轮投票 * 美元指数下滑但削减跌幅，避险货币日圆下跌 * 投资者谨慎关注朝鲜紧张局势 路透东京4月24日 - 欧元兑美元周一在触及五个月高点之后回吐涨幅，之前法国中间派总统候选人马克龙在第一轮投票中获胜，降低了第二轮投票带来反建制冲击的风险。 亚洲市场中午时分，欧元兑美元 涨1.1%至1.0844美元，盘初一度摸至1.0940，为11月10日以来最高水准。 中间派候选人马克龙周日朝着法国总统的宝座大大跨出一步，拿下首轮投票，将在5月7日决胜轮中与极右翼候选人勒庞对决。 马克龙的胜利令他成为下个月第二轮投票的领跑者，也标志着主导法国政治60年的中间偏右和中间偏左两大阵营遭到了重大失利。 欧元兑日圆 跳涨2.1%至119.34，此前触及一个月高位120.935。 市场参与方表示，第一轮投票后的压力缓解带动空头回补，提振欧元，并触发止损单，不