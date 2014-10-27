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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 11:42 BJT

中国资管：上周银行理财产品发750款，1个月内固收类产品预期收益率上升

路透北京10月27日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行
理财周报显示，上周（10月18日-10月24日）60家银行共发行了750款理财产品，发行银行数
较上期报告减少6家，产品发行量减少39款。
    
    上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共191款，市场占比为25.47%
；非保本型理财产品共559款，市场占比为74.53%。
 
    
    上周银行理财产品发行情况概览：
    
        类别            发行数    理财产品占比   环比数量变化
    债券和货币市场类     297        39.60%          -17
    其中：人民币         270        
           外币           27        
    组合投资类           409        54.53%          -13
    融资类                 1         0.13%            0
    结构性产品            43         5.73%           -9
    
    注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。        
            
    上周固收类理财产品的期限和预期收益率情况：
    
    期限            发行款数  平均预期收益率   环比变化
    1个月（含）以下     19       4.05%         上升14个基点
    1个月至3个月（含） 350       5.05%         与上期持平
    3个月至6个月（含） 208       5.24%         下降4个基点
    6个月至1年（含）    92       5.42%         与上期持平
    1年以上              8       5.81%         上升29个基点    

    统计时间内固定收益类人民币理财产品投资期限最短为3天，最长为732天；预期年化收
益率最低2.70%，最高为8.00%，与上期报告相比，最低预期收益率持平，最高预期收益率上
升0.90个百分点。


    上周各期限固定收益类人民币理财产品收益率分布：    
   
 期限          产品数量（款   占比      平均预期年收益率
               ）                       
 1个月以下     19              2.81%    4.05%
 1个月至3个月  350            51.70%    5.05%
 3个月至6个月  208            30.72%    5.24%
 6个月至1年    92             13.59%    5.42%
 1年以上       8               1.18%    5.81%
 
    上周共发行32款外币理财产品。其中，美元理财产品14款，较上期增加3款。
  
    
    **191款产品实现最高预期收益率**

    研究所监测数据显示，上周有1,223款产品到期，公布了到期收益率的191款产品均实现
最高预期收益率，1款结构性产品未实现预期最高收益率。
    
    上周到期理财产品的投资对象中组合投资类产品507款，债券和货币市场工具类产品659
款，结构性产品53款，融资类产品4款。

    上周到期收益率达到6.00%及以上的产品共有8款，与上期相比减少13款。其中，5款来
自城市商业银行，1款来自国有银行，1款来自股份制商业银行，1款来自农村金融机构；从
投资领域来看，债券类产品2款，组合投资类产品6款。

    到期收益率最高的产品为三峡银行发行的“创收51号第6期D款”人民币理财产品，该组
合投资类产品投资期限为720天，实现了6.60%的年化收益率。（完）

 (整理 李贺; 审校 曾祥进)
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