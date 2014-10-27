中国资管：上周银行理财产品发750款，1个月内固收类产品预期收益率上升

路透北京10月27日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行 理财周报显示，上周（10月18日-10月24日）60家银行共发行了750款理财产品，发行银行数 较上期报告减少6家，产品发行量减少39款。 上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共191款，市场占比为25.47% ；非保本型理财产品共559款，市场占比为74.53%。 上周银行理财产品发行情况概览： 类别 发行数 理财产品占比 环比数量变化 债券和货币市场类 297 39.60% -17 其中：人民币 270 外币 27 组合投资类 409 54.53% -13 融资类 1 0.13% 0 结构性产品 43 5.73% -9 注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。 上周固收类理财产品的期限和预期收益率情况： 期限 发行款数 平均预期收益率 环比变化 1个月（含）以下 19 4.05% 上升14个基点 1个月至3个月（含） 350 5.05% 与上期持平 3个月至6个月（含） 208 5.24% 下降4个基点 6个月至1年（含） 92 5.42% 与上期持平 1年以上 8 5.81% 上升29个基点 统计时间内固定收益类人民币理财产品投资期限最短为3天，最长为732天；预期年化收 益率最低2.70%，最高为8.00%，与上期报告相比，最低预期收益率持平，最高预期收益率上 升0.90个百分点。 上周各期限固定收益类人民币理财产品收益率分布： 期限 产品数量（款 占比 平均预期年收益率 ） 1个月以下 19 2.81% 4.05% 1个月至3个月 350 51.70% 5.05% 3个月至6个月 208 30.72% 5.24% 6个月至1年 92 13.59% 5.42% 1年以上 8 1.18% 5.81% 上周共发行32款外币理财产品。其中，美元理财产品14款，较上期增加3款。 **191款产品实现最高预期收益率** 研究所监测数据显示，上周有1,223款产品到期，公布了到期收益率的191款产品均实现 最高预期收益率，1款结构性产品未实现预期最高收益率。 上周到期理财产品的投资对象中组合投资类产品507款，债券和货币市场工具类产品659 款，结构性产品53款，融资类产品4款。 上周到期收益率达到6.00%及以上的产品共有8款，与上期相比减少13款。其中，5款来 自城市商业银行，1款来自国有银行，1款来自股份制商业银行，1款来自农村金融机构；从 投资领域来看，债券类产品2款，组合投资类产品6款。 到期收益率最高的产品为三峡银行发行的“创收51号第6期D款”人民币理财产品，该组 合投资类产品投资期限为720天，实现了6.60%的年化收益率。（完） (整理 李贺; 审校 曾祥进)