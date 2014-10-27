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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 11:41 BJT

《全球汇市》欧元持坚，安然度过欧洲银行业压力测试的考验

交易商将关注德国周一0900GMT将公布的Ifo企业景气判断指数。分析师预计企业信心小幅下滑。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)和日本央行本周稍晚将召开会议，市场关注他们如何看待经济面临的最新风险。

“美联储可能结束购买债券，同时继续承诺在相当长时间保持接近零的利率。这应会支撑风险资产，打击日圆，”三菱东京日联银行首席外汇分析师Minori Uchida称。

巴西总统罗塞夫周日以微弱优势赢得连任，雷亚尔无本金交割远期外汇到目前为止反应平淡。

投资者普遍不喜欢罗塞夫对国有企业和其他经济部门的干预式管理，不过一些交易商认为，雷亚尔 自9月初以来下跌近10%，已经消化了她获得连任的因素。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2706 1.2670 +0.28 -7.56 1.3745

美元/日圆 107.96 108.14 -0.17 +2.53 105.30

欧元/日圆 137.17 137.01 +0.12 -5.22 144.73

美元/瑞郎 0.9494 0.9518 -0.25 +6.34 0.8928

英镑/美元 1.6104 1.6088 +0.10 -2.73 1.6556

美元/加元 1.1219 1.1229 -0.09 +5.64 1.0620

澳元/美元 0.8812 0.8794 +0.20 -1.13 0.8913

新西兰元/美元 0.7878 0.7846 +0.41 -4.00 0.8206

澳元/日圆 95.130 95.100 +0.03 +1.36 93.850

新西兰元/日圆 85.050 84.850 +0.24 -1.57 86.410

英镑/日圆 173.86 173.98 -0.07 -0.27 174.33

澳元/新西兰元 1.1183 1.1184 -0.01 +3.09 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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