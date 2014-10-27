《全球汇市》欧元持坚，安然度过欧洲银行业压力测试的考验

标题新闻：泰国3月出口同比激增9.2%远超预期，得益于橡胶和电脑需求强劲
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交易商将关注德国周一0900GMT将公布的Ifo企业景气判断指数。分析师预计企业信心小幅下滑。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)和日本央行本周稍晚将召开会议，市场关注他们如何看待经济面临的最新风险。
“美联储可能结束购买债券，同时继续承诺在相当长时间保持接近零的利率。这应会支撑风险资产，打击日圆，”三菱东京日联银行首席外汇分析师Minori Uchida称。
巴西总统罗塞夫周日以微弱优势赢得连任，雷亚尔无本金交割远期外汇到目前为止反应平淡。
投资者普遍不喜欢罗塞夫对国有企业和其他经济部门的干预式管理，不过一些交易商认为，雷亚尔 自9月初以来下跌近10%，已经消化了她获得连任的因素。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2706 1.2670 +0.28 -7.56 1.3745
美元/日圆 107.96 108.14 -0.17 +2.53 105.30
欧元/日圆 137.17 137.01 +0.12 -5.22 144.73
美元/瑞郎 0.9494 0.9518 -0.25 +6.34 0.8928
英镑/美元 1.6104 1.6088 +0.10 -2.73 1.6556
美元/加元 1.1219 1.1229 -0.09 +5.64 1.0620
澳元/美元 0.8812 0.8794 +0.20 -1.13 0.8913
新西兰元/美元 0.7878 0.7846 +0.41 -4.00 0.8206
澳元/日圆 95.130 95.100 +0.03 +1.36 93.850
新西兰元/日圆 85.050 84.850 +0.24 -1.57 86.410
英镑/日圆 173.86 173.98 -0.07 -0.27 174.33
澳元/新西兰元 1.1183 1.1184 -0.01 +3.09 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王颖/王丽鑫/陈宗琦/朱晓军；审校 郑茵/于春红/徐文焰/杜明霞)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(
* 欧元兑美元在亚洲早盘高见1.0940 * 法国中间派总统候选人马克龙赢得首轮投票 * 美元指数下滑但削减跌幅，避险货币日圆下跌 * 投资者谨慎关注朝鲜紧张局势 路透东京4月24日 - 欧元兑美元周一在触及五个月高点之后回吐涨幅，之前法国中间派总统候选人马克龙在第一轮投票中获胜，降低了第二轮投票带来反建制冲击的风险。 亚洲市场中午时分，欧元兑美元 涨1.1%至1.0844美元，盘初一度摸至1.0940，为11月10日以来最高水准。 中间派候选人马克龙周日朝着法国总统的宝座大大跨出一步，拿下首轮投票，将在5月7日决胜轮中与极右翼候选人勒庞对决。 马克龙的胜利令他成为下个月第二轮投票的领跑者，也标志着主导法国政治60年的中间偏右和中间偏左两大阵营遭到了重大失利。 欧元兑日圆 跳涨2.1%至119.34，此前触及一个月高位120.935。 市场参与方表示，第一轮投票后的压力缓解带动空头回补，提振欧元，并触发止损单，不