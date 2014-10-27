离岸人民币：中行悉尼分行将获批任澳大利亚人民币业务清算行--消息

标题新闻：韩国央行标售91天期货币稳定债券(MSB)，平均得标利率为1.34%(前次亦为1.34%)
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路透北京/香港10月27日 - 三位消息人士周一表示，中国央行已经决定将澳大利亚人民币业务清算行资格，授予中国银行 悉尼分行，近期将宣布。
按市值计中国第四大银行--中国银行此前称，该行和澳洲证券交易所共同开发的人民币清算系统在澳大利亚成功投产，人民币成为第一个被纳入澳大利亚本地清算系统的外国货币。
“（中行）在澳洲做了很多准备工作，业务比较有优势。不出大的意外，人民币清算行就是中行了，不过，还是要等中国央行官方宣布。”一位了解情况的银行业人士说。
中国银行对上述消息则不予置评。
中行此前发布的新闻稿称，其悉尼分行是澳大利亚首家中资金融机构，也是唯一一家持有澳大利亚金融服务全牌照的中资金融机构。
中国银行是全球跨境人民币业务规模最大的银行，已建成以香港和上海为枢纽的全球人民币支付清算网络，并已担任港澳台地区以及德国、马来西亚、柬埔寨等国家的人民币业务清算行。（完） (发稿 谢衡; 审校 张喜良)
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路透新加坡4月24日 - 波浪形态及费波纳奇预测分析显示，伦敦金属交易所(LME)期铝可能测试每吨1,931美元的支撑位。
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