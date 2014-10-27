离岸人民币：中行悉尼分行将获批任澳大利亚人民币业务清算行--消息

路透北京/香港10月27日 - 三位消息人士周一表示，中国央行已经决定将澳大利亚人民币业务清算行资格，授予中国银行 悉尼分行，近期将宣布。

按市值计中国第四大银行--中国银行此前称，该行和澳洲证券交易所共同开发的人民币清算系统在澳大利亚成功投产，人民币成为第一个被纳入澳大利亚本地清算系统的外国货币。

“（中行）在澳洲做了很多准备工作，业务比较有优势。不出大的意外，人民币清算行就是中行了，不过，还是要等中国央行官方宣布。”一位了解情况的银行业人士说。

中国银行对上述消息则不予置评。

中行此前发布的新闻稿称，其悉尼分行是澳大利亚首家中资金融机构，也是唯一一家持有澳大利亚金融服务全牌照的中资金融机构。