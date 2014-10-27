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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 11:41 BJT

《汇市简讯》澳元兑新西兰元盘初升势昙花一现，主要为区间交投

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* 适逢新西兰假期且澳洲没有数据，澳元兑新西兰元走势主要由美元的资金流动所主导

* 周五出现十字星，澳元兑美元在亚洲盘开高，新西兰元亦上涨

* 动能指标显示，五日、10日和20日移动均线呈现温和偏多

* 要公布的数据稀少，因此在周四新西兰央行利率决定和声明稿出炉前可能会盘整

* 稍早高位1.1227和周五低位1.1161为初步支撑和阻力位

* 图表：link.reuters.com/fak33w(完)

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