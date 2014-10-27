版本:
中国
货币新闻 | 2014年 10月 27日 星期一 16:45 BJT

香港数据：9月出口值按年升幅放慢至4.5%，主要先进市场表现仍疲弱

路透香港10月27日 - 香港政府统计处周一公布，9月整体出口值按年上升4.5%，增长为五个月来最慢，因主要先进市场的表现仍然疲弱。

月内进口值升6.3%，增速比上月加快。

9月有形贸易逆差504亿港元，相当于商品进口货值的13.2%。

政府发言人表示，商品出口货值在9月份进一步按年增长，惟增幅较过去数月稍为减慢。主要先进市场的表现仍然疲弱，然而，输往内地的出口稳健增长，不少亚洲及中东市场亦录得显着升幅，为9月份出口持续增长提供主要动力。

发言人进一步指出，展望未来，香港的出口前景仍会被部分主要先进经济体疲弱的复苏所左右。此外，主要中央银行货币政策走向分歧，以及世界不少地区的地缘政治局势紧张，亦为出口前景添加变数。因此，香港的出口表现在短期内仍或会稍为不稳定。

与上年同期比较(%):

总出口 转口 进口

(按年百分比变动) (按年百分比变动) (按年百分比变动) 2014年9月 +4.5* +4.6* +6.3*

8月 +6.4 +6.4 +3.4

7月 +6.8 +6.8 +7.5

6月 +11.4 +11.4 +7.6

5月 +4.9 +4.9 +3.7

4月 　-1.6 -1.7 +2.4

3月 　+3.4 +3.4 +3.2

　 2月 -1.3 -1.3 +6.8

1月 -0.4 -0.4 -2.7 2013年12月 0.0 +0.1 +1.8

11月 +5.8 +6.0 +5.2

10月 +8.8 +9.1 +6.3

9月 +1.5 +1.8 +0.4

经季节性调整与上三个月比较(%):

总出口 转口 进口

(百分比变动) (百分比变动) (百分比变动)

2014年7月-9月 +3.7* +3.9* +3.4

14年6月-8月 +3.4 +3.5 +1.6

14年5月-7月 +8.1 +8.2 +4.1

14年4月-6月 +3.4 +3.4 +1.3

14年3月-5月 +2.1 +2.1 +0.4

14年2月-4月 -7.9 -8.1 -5.1

14年1月-3月 -5.4 -5.6 -3.1

13年12月-14年2月 -3.2 -3.3 -0.9

13年11月-14年1月 +5.4 +5.4 +4.8 （完）

浏览香港经济相关信息，请点选

浏览有关发布于香港政府网站的公告，请点选(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐