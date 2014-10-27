香港数据：9月出口值按年升幅放慢至4.5%，主要先进市场表现仍疲弱

《技术解析》LME期铝可能测试每吨1,931美元支撑位
路透新加坡4月24日 - 波浪形态及费波纳奇预测分析显示，伦敦金属交易所(LME)期铝可能测试每吨1,931美元的支撑位。
路透香港10月27日 - 香港政府统计处周一公布，9月整体出口值按年上升4.5%，增长为五个月来最慢，因主要先进市场的表现仍然疲弱。
月内进口值升6.3%，增速比上月加快。
9月有形贸易逆差504亿港元，相当于商品进口货值的13.2%。
政府发言人表示，商品出口货值在9月份进一步按年增长，惟增幅较过去数月稍为减慢。主要先进市场的表现仍然疲弱，然而，输往内地的出口稳健增长，不少亚洲及中东市场亦录得显着升幅，为9月份出口持续增长提供主要动力。
发言人进一步指出，展望未来，香港的出口前景仍会被部分主要先进经济体疲弱的复苏所左右。此外，主要中央银行货币政策走向分歧，以及世界不少地区的地缘政治局势紧张，亦为出口前景添加变数。因此，香港的出口表现在短期内仍或会稍为不稳定。
与上年同期比较(%):
总出口 转口 进口
(按年百分比变动) (按年百分比变动) (按年百分比变动) 2014年9月 +4.5* +4.6* +6.3*
8月 +6.4 +6.4 +3.4
7月 +6.8 +6.8 +7.5
6月 +11.4 +11.4 +7.6
5月 +4.9 +4.9 +3.7
4月 -1.6 -1.7 +2.4
3月 +3.4 +3.4 +3.2
2月 -1.3 -1.3 +6.8
1月 -0.4 -0.4 -2.7 2013年12月 0.0 +0.1 +1.8
11月 +5.8 +6.0 +5.2
10月 +8.8 +9.1 +6.3
9月 +1.5 +1.8 +0.4
经季节性调整与上三个月比较(%):
总出口 转口 进口
(百分比变动) (百分比变动) (百分比变动)
2014年7月-9月 +3.7* +3.9* +3.4
14年6月-8月 +3.4 +3.5 +1.6
14年5月-7月 +8.1 +8.2 +4.1
14年4月-6月 +3.4 +3.4 +1.3
14年3月-5月 +2.1 +2.1 +0.4
14年2月-4月 -7.9 -8.1 -5.1
14年1月-3月 -5.4 -5.6 -3.1
13年12月-14年2月 -3.2 -3.3 -0.9
13年11月-14年1月 +5.4 +5.4 +4.8 （完）
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路透新加坡4月24日 - 波浪形态及费波纳奇预测分析显示，伦敦金属交易所(LME)期铝可能测试每吨1,931美元的支撑位。
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(