中国并购：海外并购明年将继续活跃，投资行业更多元化--普华永道

标题新闻：泰国3月出口同比激增9.2%远超预期，得益于橡胶和电脑需求强劲
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路透上海10月27日 - 今年前三季中国企业海外并购项目数量创下历史新高。国际会计和咨询公司普华永道周一预计，明年中国大陆企业的海外并购活动将继续活跃，民营企业和一些国有企业将成为主力军，投资行业及并购目的将更加多元化。
普华永道预计，明年中国企业的海外并购意图将主要集中在四个方面，包括新的成长市场、收购技术和品牌并带回中国、获得资源、多元化投资。他们的融资渠道将更为多元化，包括国内金融机构融资、上市公司公开或私募融资及国际市场债券融资等。
普华永道中国中区咨询服务主管合伙人李明表示，明年大陆的民营企业和市场化程度较高的国有企业将会成为引领中国企业海外并购活动，更多的A股上市公司将会参与到海外并购活动中去。”
他还指出，“‘蜂拥而上’的海外并购过热现象一去不复返，中国企业海外并购进入理性时代。并购目的、行业、投资地域和融资渠道的多元化发展趋势会在未来几年中更加明显。”
前三季度，中国企业海外并购的交易总数量为176宗，较去年同期上升31%，创历史新高；其中上市公司海外并购交易数量占比达56%。上市公司得益于融资渠道多元化，尤其香港公开市场股权和债权融资渠道更为通畅。同时，私募基金与上市公司积极合作，为上市公司提供海外并购所需的资金、经验和技术支持。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(
* 欧元兑美元在亚洲早盘高见1.0940 * 法国中间派总统候选人马克龙赢得首轮投票 * 美元指数下滑但削减跌幅，避险货币日圆下跌 * 投资者谨慎关注朝鲜紧张局势 路透东京4月24日 - 欧元兑美元周一在触及五个月高点之后回吐涨幅，之前法国中间派总统候选人马克龙在第一轮投票中获胜，降低了第二轮投票带来反建制冲击的风险。 亚洲市场中午时分，欧元兑美元 涨1.1%至1.0844美元，盘初一度摸至1.0940，为11月10日以来最高水准。 中间派候选人马克龙周日朝着法国总统的宝座大大跨出一步，拿下首轮投票，将在5月7日决胜轮中与极右翼候选人勒庞对决。 马克龙的胜利令他成为下个月第二轮投票的领跑者，也标志着主导法国政治60年的中间偏右和中间偏左两大阵营遭到了重大失利。 欧元兑日圆 跳涨2.1%至119.34，此前触及一个月高位120.935。 市场参与方表示，第一轮投票后的压力缓解带动空头回补，提振欧元，并触发止损单，不