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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 11:56 BJT

日本债市：超长期公债上涨，受央行增加购买提振

此举在于避免央行所购公债的平均存续期低于目标值七年。

不过市场的整体反应依旧有限，因为此一操作的规模，实际上小于部分人士预期。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.015% +0.0 0.015%

五年期公债 0.000% +0.0 0.110%

10年期公债 0.465% +0.0 0.465%

20年期公债 1.300% -0.5 1.305%

30年期公债 1.605% -0.5 1.610%

10年期公债期货 <0#JGB:> 146.50 +0.01 146.49

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 陈宗琦；审校 张涛/蔡美珍)
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