中港贸易：9月香港净流入内地黄金量按月大增1.5倍，为半年来最多

路透香港10月27日 - 香港政府统计处周一数据显示，9月香港净流入中国内地的黄金量 按月大增1.5倍，连续第二个月回升，为半年来最高的单月净流入水平。 据统计处电邮给路透的最新数据，9月由香港对中国内地的黄金总出口（本地出口及转 口）为91,745公斤（91.745吨），按月升1.4倍；减去自中国进口的黄金量，月内由香港净 流入中国的黄金总量，自8月的27,477公斤弹升至9月的68,641公斤。 今年首三季净流入中国的黄金量为565,601公斤，较去年同期的855,732公斤低34%。 现货金 于8月微幅回升0.3%后，9月再下挫6%创去年6月来最大月度跌幅，今年首 三季跌幅达9%，因美元快速上涨令黄金的避险作用失色。 2014年 出口往中国 转口往中 总出口 自中国进口 净流入中 国 国 1月 13,795 88,842 102,637 12,892 89,745 2月 9,427 115,577 125,004 12,690 112,314 3月 14,937 90,918 105,855 20,727 85,128 4月 16,860 63,957 80,817 13,777 67,040 5月 10,260 56,973 67,233 14,627 52,606 6月 8,463 47,584 56,047 15,504 40,543 7月 9,437 29,508 38,945 16,838 22,107 8月 7,200 30,772 37,972 10,495 27,477 9月 15,399 76,346 91,745 23,104 68,641 2013年 出口往中国 转口往中 总出口 自中国进口 净流入中 国 国 1月 8,134 43,169 51,303 23,967 27,336 2月 25,176 71,930 97,106 36,148 60,958 3月 42,070 181,449 223,519 87,334 136,185 4月 15,213 110,502 125,715 45,614 80,101 5月 9,209 117,740 126,949 18,168 108,781 6月 6,249 105,469 111,718 7,151 104,567 7月 16,449 112,783 129,232 12,847 116,385 8月 13,170 118,204 131,374 20,869 110,505 9月 12,816 103,490 116,306 5,392 110,914 10月 18,374 129,548 147,922 16,732 131,190 11月 25,297 82,060 107,357 30,964 76,393 12月 19,196 107,448 126,644 31,797 94,847 注：1. 上述表格单位为公斤。 2. 资料来源：香港统计处。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)