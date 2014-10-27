版本:
中国
货币新闻 | 2014年 10月 27日 星期一 17:11 BJT

中港贸易：9月香港净流入内地黄金量按月大增1.5倍，为半年来最多

路透香港10月27日 - 香港政府统计处周一数据显示，9月香港净流入中国内地的黄金量
按月大增1.5倍，连续第二个月回升，为半年来最高的单月净流入水平。

    据统计处电邮给路透的最新数据，9月由香港对中国内地的黄金总出口（本地出口及转
口）为91,745公斤（91.745吨），按月升1.4倍；减去自中国进口的黄金量，月内由香港净
流入中国的黄金总量，自8月的27,477公斤弹升至9月的68,641公斤。
                  
    今年首三季净流入中国的黄金量为565,601公斤，较去年同期的855,732公斤低34%。
    
    现货金 于8月微幅回升0.3%后，9月再下挫6%创去年6月来最大月度跌幅，今年首
三季跌幅达9%，因美元快速上涨令黄金的避险作用失色。
                
  2014年    出口往中国  转口往中    总出口  自中国进口   净流入中
                              国                               国
     1月        13,795    88,842   102,637      12,892     89,745
     2月         9,427   115,577   125,004      12,690    112,314
     3月        14,937    90,918   105,855      20,727     85,128
     4月        16,860    63,957    80,817      13,777     67,040
     5月        10,260    56,973    67,233      14,627     52,606
     6月         8,463    47,584    56,047      15,504     40,543
     7月         9,437    29,508    38,945      16,838     22,107
     8月         7,200    30,772    37,972      10,495     27,477
     9月        15,399    76,346    91,745      23,104     68,641
                                                                 
  2013年    出口往中国  转口往中    总出口  自中国进口   净流入中
                              国                               国
     1月         8,134    43,169    51,303      23,967     27,336
     2月        25,176    71,930    97,106      36,148     60,958
     3月        42,070   181,449   223,519      87,334    136,185
     4月        15,213   110,502   125,715      45,614     80,101
     5月         9,209   117,740   126,949      18,168    108,781
     6月         6,249   105,469   111,718       7,151    104,567
     7月        16,449   112,783   129,232      12,847    116,385
     8月        13,170   118,204   131,374      20,869    110,505
     9月        12,816   103,490   116,306       5,392    110,914
    10月        18,374   129,548   147,922      16,732    131,190
    11月        25,297    82,060   107,357      30,964     76,393
    12月        19,196   107,448   126,644      31,797     94,847
  注：1. 上述表格单位为公斤。
      2. 资料来源：香港统计处。（完） 

 (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐