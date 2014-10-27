版本:
中国
货币新闻 | 2014年 10月 27日 星期一 14:18 BJT

路透专访：MSCI称沪港通延期或导致新兴市场指数推后纳入A股--高层

香港交易所周日发布公告称，至今各方已就实施建立沪港股票市场交易互联互通机制（沪港通）作好技术准备，但目前港交所尚未取得啓动沪港通的相关批准，因此并无实施沪港通的确实日期。

谢征傧表示，1-6月这段时间长度，是反映MSCI需要观察沪港通作业情况，以及投资人需要有足够时间适应新环境的运作。

“如果没有实施沪港通，我们就会回到原点，观察(其他股市投资制度)QFII与RQFII，由于我们刚完成意见征询，我想我们很清楚投资人的看法，”他表示。

MSCI明晟6月曾表示，不会将A股列入新兴市场指数，但仍保留在2015年评审名单中。 (完) (编译 朱晓军/陈宗琦；审校 于春红/蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐