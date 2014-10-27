路透专访：MSCI称沪港通延期或导致新兴市场指数推后纳入A股--高层

《技术解析》LME期铝可能测试每吨1,931美元支撑位
路透新加坡4月24日 - 波浪形态及费波纳奇预测分析显示，伦敦金属交易所(LME)期铝可能测试每吨1,931美元的支撑位。
香港交易所周日发布公告称，至今各方已就实施建立沪港股票市场交易互联互通机制（沪港通）作好技术准备，但目前港交所尚未取得啓动沪港通的相关批准，因此并无实施沪港通的确实日期。
谢征傧表示，1-6月这段时间长度，是反映MSCI需要观察沪港通作业情况，以及投资人需要有足够时间适应新环境的运作。
“如果没有实施沪港通，我们就会回到原点，观察(其他股市投资制度)QFII与RQFII，由于我们刚完成意见征询，我想我们很清楚投资人的看法，”他表示。
MSCI明晟6月曾表示，不会将A股列入新兴市场指数，但仍保留在2015年评审名单中。 (完) (编译 朱晓军/陈宗琦；审校 于春红/蔡美珍)
路透新加坡4月24日 - 波浪形态及费波纳奇预测分析显示，伦敦金属交易所(LME)期铝可能测试每吨1,931美元的支撑位。
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(