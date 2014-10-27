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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 12:08 BJT

台湾股市：财政部〞完全没有〞修订证所税的打算--部长

路透台北10月27日 - 尽管证券商一再呼吁政府调整证券交易所得税〞大户条款〞相关条文，台湾财政部长张盛和周一在立法院指出，〞完全没有〞修订证券交易所得税的打算。

他在立法院回覆立法委员询答时表示，并未受到立委的〞压力〞，只是常在立法院答询时被询问证券交易所得税相关的问题。

立法委员罗明才上周五已连署多位立法委员希望能够修订证交税的〞大户条款〞相关规定。只不过，至上周五午后该办公室主任表示，寻得连署须达15位委员签署，但至当时为止不到十位。

立法委员费鸿泰指出，政府对房地产和证券交易所得不课税，一直被民众诟病为图利特定人。而证券交易所得税经过二次的修法，目前的税率已经很少了，证券商先前透过媒体以及立法委员也一直游说。大户条款的部分，若是不想核实申报，也能够选择由券商代为扣缴千分之一的税率，可以双轨进行。

台湾证券商公会上周四发布报告指出，台湾课征证所税导致资金外流，大户及中实户人数、交易金额比重下降，该公会已提出废除大户条款等的证所税修法版本。

台股近期表现令人失望，本地时间周一1200，台股下跌0.05%，表现逊于MSCI亚太明晟除日本指数 的上涨0.15%。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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