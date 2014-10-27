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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 12:21 BJT

日本个股：富士胶片称将收购美国疫苗厂商49%股权

路透东京10月27日 - 富士胶片(富士软片,Fujifilm) 周一表示，将收购美国德克萨斯的Kalon Biotherapeutics 49%的股权，后者在生产针对流感、埃博拉和其他公共卫生威胁的疫苗方面拥有专门技术。

富士胶片在公告中称，初期买入股权后，富士胶片的美国子公司Fujifilm Diosynth Biotechnologies将根据某些阶段目标的实现情况增持股权到100%。

富士胶片曾是全球最大摄影胶片制造商，一直在扩张生物制药业务。该公司2008年收购了Toyama Chemical，后者的抗流感药物Avigan被用于抗击埃博拉。(完) (编译 王颖；审校)
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