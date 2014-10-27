投行观点：中金预计明年中国股债双牛，A股年度收益有望达两成

标题新闻：泰国3月出口同比激增9.2%远超预期，得益于橡胶和电脑需求强劲
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路透上海10月27日 - 中国知名投行--中金公司周一发布年度策略展望报告认为，随着中国改革继续深化及实际利率的下行，明年国内资本市场有望实现“股债双牛”，A股年度收益有望达到20%左右。
中金研究部策略分析师王汉锋在报告中指出，过去几年，中国名义利率并没有跟随通胀对应下行，导致实际利率持续攀升，A股整体估值持续下调。而明年实际利率将从高位逐步回落，提升风险偏好，推动市场估值重估，实际利率下行对债市也有利。
中金公司首席经济学家梁红在其最新研报中预计，预计明年中国货币政策将向逆周期操作的功能回归，预期明年中国央行全面降准四次、并降息两次，货币条件较今年加快放松。
中金年度策略展望报告指出，对明年A股保持乐观态度的原因来自两方面：实际利率下行将推动市场估值扩张，预计沪深300指数的市盈率7.6倍有望逐级提升至8倍左右水平；结构性改革将继续发力，提升中国经济增长质量和可续性，预计明年A股盈利将增长10.6%。
报告称，主导明年行业配置和投资主题选择的将是三大因素：周期性政策放松、结构性改革持续以及全球科技周期演进。综合这三大因素，中金建议，逐步加大对利率敏感板块的配置，超配地产、券商、保险、中小银行等，并关注地产相关产业链对应的周期性板块行业基本面的进展。
同时兼顾稳定增长、估值合理的消费板块，持续的改革将改善收入分配、提高增长可持续性，建议超配医药、食品饮料、互联网传媒等品种，在零售、家电、汽车、旅游等消费板块进行个股选择。相对看淡石油石化、纺织服装、通信及科技硬件类等行业。
报告认为，明年中国市场主要下行风险来自外围，欧洲区域是否会再陷泥潭是个未知数；美国加息可能会引发对新兴市场流动性的担心；国际油价如果持续疲弱是否会给不稳定的中东或其他主要产油国雪上加霜也将值得关注。从中国自身来看，政策反应速度过慢、幅度过小、地产需求复苏不如预期等因素也将是潜在的下行风险。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(
* 欧元兑美元在亚洲早盘高见1.0940 * 法国中间派总统候选人马克龙赢得首轮投票 * 美元指数下滑但削减跌幅，避险货币日圆下跌 * 投资者谨慎关注朝鲜紧张局势 路透东京4月24日 - 欧元兑美元周一在触及五个月高点之后回吐涨幅，之前法国中间派总统候选人马克龙在第一轮投票中获胜，降低了第二轮投票带来反建制冲击的风险。 亚洲市场中午时分，欧元兑美元 涨1.1%至1.0844美元，盘初一度摸至1.0940，为11月10日以来最高水准。 中间派候选人马克龙周日朝着法国总统的宝座大大跨出一步，拿下首轮投票，将在5月7日决胜轮中与极右翼候选人勒庞对决。 马克龙的胜利令他成为下个月第二轮投票的领跑者，也标志着主导法国政治60年的中间偏右和中间偏左两大阵营遭到了重大失利。 欧元兑日圆 跳涨2.1%至119.34，此前触及一个月高位120.935。 市场参与方表示，第一轮投票后的压力缓解带动空头回补，提振欧元，并触发止损单，不