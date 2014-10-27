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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 12:38 BJT

泰国农业：政府将为稻农提供无息贷款，以推迟出售稻米稳定价格

路透曼谷10月24日 - 泰国总理巴育表示，政府将向农民提供无息贷款以鼓励推迟出售稻米。全球大宗商品价格大幅下跌后，泰国临时政府出手帮助国内农户。

巴育周五表示，泰国国营银行Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives将为稻农提供四个月的贷款，帮助稻农把大米出售时间推迟到收获期(通常从11月开始)之后，以稳定价格。

该措施将从11月1日起生效，稻农生产的每吨香米将可获得14,400泰铢(444美元)的资金，并额外获得1,000泰铢用于储存。每吨糯米将可得到11,700泰铢的贷款。

“我们有能够为稻农提供支持的政策。首个收获季将很快来临，政府正在推行相应措施以确保价格免受影响。”巴育在一政府会议后对记者表示。

泰国政府周二通过了18亿美元的胶农补贴计划。(完) (编译 洪曦; 审校 徐文焰)
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