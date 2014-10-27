中国债市动态：现券走势持稳成交略显清淡，后市预期仍偏乐观

路透上海10月27日 - 中国银行间债市现券收益率周一早盘变化有限，IRS(利率互换)亦窄幅波动。交易员表示，消息面平静，资金面亦无波澜下，市场暂做休整成交略显清淡；但在宏观经济下行压力仍存，流动性稳健宽松的基调下，后市乐观心态仍不改。

“市场很清淡，收益率基本保持稳定，差不多1个BP左右的波动，”上海一银行交易员表示，当前资金面仍旧宽松，债券的大方向看收益率仍旧是下行的。

对于IRS走势，他并认为，感觉IRS有点触底了，如果没有继续下调正回购利率，之前repo一年期品种到2.95%附近差不多就是底了，接下来有可能在3.15-2.95%这20BP之间做箱体运动。

银行间资金市场周一隔夜及七天回购加权利率小幅波动，因近期主要扰动资金面的新股发行将近尾声，影响逐渐消退。借入资金难度方面，则较上周五有一定改善。

华南另一银行交易员亦认为，短期债市不搵不火的行情还将延续，除非宽松刺激政策继续加码。

一级市场上，财政部稍早招标的150亿元人民币三个月期(91天)贴现国债，加权中标收益率为3.4833%；边际中标收益率为3.5158%，投标倍数为2.52倍。

剩余期限约9.24年的国开行固息债140205券最新成交收益率 在4.3606%，上交易日尾盘为4.3750%。