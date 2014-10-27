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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 12:18 BJT

《汇市简讯》英镑兑澳元主要仍为区间交投

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* 澳元兑美元因风险胃纳走强，使得英镑兑澳元在亚洲盘小跌

* 仍接近18日1.8100/1.8600区间的中间值

* 20日波林格区间收窄，中性的五、10和20日移动均值，动能研究为下滑

* 波林格区间下椽及9/10月升势的38.2%回档位1.8120/50为支撑位

* 近期1.8415/25区间高位及10月高位1.8589为初步阻力位

* 图表：Chart: link.reuters.com/kak33w(完)

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