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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 13:18 BJT

更新版 1-全球贸易：TPP谈判取得重大进展，美日在市场准入方面仍有分歧

澳洲贸易和投资部长安德鲁·罗伯(Andrew Robb)主持会议，他表示，一份“目标远大、全面、高标准和均衡的协议”正在成形。

“真正感觉我们快要到达终点，回报的确非常诱人，”罗伯称，他描述谈判正处在“妥协阶段”。

“我们注意到各方都准备好做出一些艰难决定，包括进展迟缓的一些关键问题，如知识产权、市场准入、国有企业等领域。”

美国坚持日本应降低对农产品进口的壁垒，但日本希望保护猪肉、牛肉、乳品和糖等易受冲击的产品。

“我们取得重大进展，但肯定还有问题有待解决，”美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)称。

“我们尚未就市场准入问题达成最终协议，因此在取得满意结果前还有更多工作要做。”

其他有待解决的问题包括知识产权尤其是药品等产品的产权保护，还有环境保护、国有企业方面各国不同的问题。(完) (编译 李春喜/朱晓军；审校 高琦/王兴亚)
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