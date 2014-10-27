更新版1-离岸人民币：中行悉尼分行将获批任澳大利亚人民币业务清算行--消息

标题新闻：泰国3月出口同比激增9.2%远超预期，得益于橡胶和电脑需求强劲
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(新增更多中澳贸易背景和分析师评论)
路透北京/香港10月27日 - 三位消息人士周一表示，中国央行已经决定将澳大利亚人民币业务清算行资格，授予中国银行 悉尼分行，预计近期将宣布。中澳贸易往来密切，中国官方人民币清算行在澳洲的确立，有助于推动人民币更广泛的使用。
按市值计中国第四大银行--中国银行此前称，该行和澳洲证券交易所共同开发的人民币清算系统在澳大利亚成功投产，人民币成为第一个被纳入澳大利亚本地清算系统的外国货币。
“（中行）在澳洲做了很多准备工作，业务比较有优势。不出大的意外，人民币清算行就是中行了，不过，还是要等中国央行官方宣布。”一位了解情况的银行业人士对路透说。
招商证券宏观研究主管谢亚轩认为，在澳洲设立中国官方的人民币清算行，是人民币国际化进程中的重要进展，因中澳的贸易往来非常密切，贸易额巨大。
中国已经是澳洲最大的单一贸易伙伴，占澳洲出口逾三分之一。目前，澳洲与中国商品贸易额中以人民币支付的数量不足1%，有很大的提高空间。
“基于中澳双方密切的贸易关系，如未来能够更多的直接使用人民币结算，将大大降低双方的汇率风险，减少汇兑损失。”谢亚轩说。他并认为，中行成为官方的人民币清算行后，将更有利于该行归集沉淀在澳洲的人民币，从而使其更有实力为当地客户提供更为丰富的人民币金融服务产品。
路透暂时无法联系到中国央行对此发表评论；中国银行对上述消息则不予置评。
澳洲央行副总裁洛威此前称，相比其他离岸机构，官方清算行能提供更为直接的进入中国在岸人民币和外汇市场的渠道。
中行此前发布的新闻稿称，其悉尼分行是澳大利亚首家中资金融机构，也是唯一一家持有澳大利亚金融服务全牌照的中资金融机构。
中国银行是全球跨境人民币业务规模最大的银行，已建成以香港和上海为枢纽的全球人民币支付清算网络，并已担任港澳台地区以及德国、马来西亚、柬埔寨等国家的人民币业务清算行。（完） (发稿 谢衡; 审校 屈桂娟)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(
* 欧元兑美元在亚洲早盘高见1.0940 * 法国中间派总统候选人马克龙赢得首轮投票 * 美元指数下滑但削减跌幅，避险货币日圆下跌 * 投资者谨慎关注朝鲜紧张局势 路透东京4月24日 - 欧元兑美元周一在触及五个月高点之后回吐涨幅，之前法国中间派总统候选人马克龙在第一轮投票中获胜，降低了第二轮投票带来反建制冲击的风险。 亚洲市场中午时分，欧元兑美元 涨1.1%至1.0844美元，盘初一度摸至1.0940，为11月10日以来最高水准。 中间派候选人马克龙周日朝着法国总统的宝座大大跨出一步，拿下首轮投票，将在5月7日决胜轮中与极右翼候选人勒庞对决。 马克龙的胜利令他成为下个月第二轮投票的领跑者，也标志着主导法国政治60年的中间偏右和中间偏左两大阵营遭到了重大失利。 欧元兑日圆 跳涨2.1%至119.34，此前触及一个月高位120.935。 市场参与方表示，第一轮投票后的压力缓解带动空头回补，提振欧元，并触发止损单，不