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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 12:59 BJT

香港股市：早盘下滑，受“沪港通”前景不确定性拖累

路透上海10月27日 - 香港股市周一下跌，受券商类股跌势拖累，因“沪港通”启动仍存在不确定性。

港股恒生指数 早盘跌0.8%报23,105.6点，恒生国企指数 跌1%。

Harris Fraser (International)一位驻香港的分析师表示，“沪港通”启动推迟是主要原因，不过推迟已在意料之中，对市场的影响可能有限。

金融股在跌幅榜上居前。中信证券 和海通证券 分别下跌4%和6.5%。

香港交易所 跌3.8%，中国金融租赁 则暴跌8.4%。(完)
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