中国政策：加大审计力度，注意发现地方债等方面的潜在性问题--国务院

标题新闻：泰国3月出口同比激增9.2%远超预期，得益于橡胶和电脑需求强劲
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路透北京10月27日 - 中国国务院日前发文称，要加大对经济运行中风险隐患的审计力度，注意发现地方债和区域金融稳定等方面的潜在性问题。
政府网周一刊登的国务院关于加强审计工作的意见并表示，发挥审计促进国家重大决策部署落实的保障作用，加强“三公”经费等方面审计，促进公共资金安全高效使用，盘活存量资金。
“要看好公共资金，严防贪污、浪费等违法违规行为，确保公共资金安全。”意见称，要加强“三公”经费、会议费使用和楼堂馆所建设等方面审计，密切关注财政资金的存量和增量，促进减少财政资金沉淀，盘活存量资金，把钱用在刀刃上。
在维护国家经济安全方面，意见提出，要加大对经济运行中风险隐患的审计力度，密切关注财政、金融、民生、国有资产等方面存在的薄弱环节和风险隐患，以及可能引发的社会不稳定因素。
“特别是地方政府性债务、区域性金融稳定等情况，注意发现和反映苗头性、倾向性问题，积极提出解决问题和化解风险的建议。”意见提到。
针对在任官员往往只注重经济效益，而忽略环境保护，从而使得生态状况不断恶化的问题，意见提出拟探索实行自然资源资产离任审计，通过审计工作促进改善民生和生态文明建设，推动惠民和资源、环保政策落实到位。
“要强化审计的监督作用，...加大对依法行政情况的审计力度，注意发现有法不依、执法不严等问题，促进法治政府建设，切实维护法律尊严。”意见称，对审计发现的重大违法违纪问题，要查深查透查实。
要重点关注财政资金分配、重大投资决策和项目审批、重大物资采购和招标投标、贷款发放和证券交易、国有资产和股权转让、土地和矿产资源交易等重点领域和关键环节，揭露以权谋私、失职渎职、贪污受贿、内幕交易等问题，促进廉洁政府建设。
同时要推动履职尽责，促进各级领导干部主动作为、有效作为，依法依纪反映不作为、慢作为、乱作为问题，促进健全责任追究和问责机制。
上周召开的中共十八届四中全会明确了全面推进依法治国，并提出，坚持依法治国首先要坚持依宪治国，坚持依法执政首先要坚持依宪执政。 （完）
浏览全文请点选政府网网站：here (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(
* 欧元兑美元在亚洲早盘高见1.0940 * 法国中间派总统候选人马克龙赢得首轮投票 * 美元指数下滑但削减跌幅，避险货币日圆下跌 * 投资者谨慎关注朝鲜紧张局势 路透东京4月24日 - 欧元兑美元周一在触及五个月高点之后回吐涨幅，之前法国中间派总统候选人马克龙在第一轮投票中获胜，降低了第二轮投票带来反建制冲击的风险。 亚洲市场中午时分，欧元兑美元 涨1.1%至1.0844美元，盘初一度摸至1.0940，为11月10日以来最高水准。 中间派候选人马克龙周日朝着法国总统的宝座大大跨出一步，拿下首轮投票，将在5月7日决胜轮中与极右翼候选人勒庞对决。 马克龙的胜利令他成为下个月第二轮投票的领跑者，也标志着主导法国政治60年的中间偏右和中间偏左两大阵营遭到了重大失利。 欧元兑日圆 跳涨2.1%至119.34，此前触及一个月高位120.935。 市场参与方表示，第一轮投票后的压力缓解带动空头回补，提振欧元，并触发止损单，不