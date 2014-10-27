国际油市：布兰特原油跌至86美元下方，此前高盛调降油价预估

《技术解析》LME期铝可能测试每吨1,931美元支撑位
路透新加坡4月24日 - 波浪形态及费波纳奇预测分析显示，伦敦金属交易所(LME)期铝可能测试每吨1,931美元的支撑位。
高盛的预估与渣打银行知名油市分析师Paul Horsnell的预估恰成强烈对比，Horsnell仍维持偏多的看法。
过去几周，多家银行纷纷下调油价预估。Horsnell及其团队将2015年布兰特原油价格预估下调5美元，至每桶105美元，尽管如此仍然接近最高的预测值。
0453 GMT，伦敦12月布兰特原油期货 下跌0.19美元，报每桶85.94美元。10月16日近月合约期价曾跌破83美元，为近四年低位。
12月美国原油期货上涨0.08美元至每桶81.09美元。然美国原油期货可能在今年1月以来首度转为正价差，即近月合约低于远月合约，正价差通常为市场疲弱的信号。
12月与1月美国原油期货的价差CLc1-CLc2周一低见0.24美元，与周五相同，皆为2月以来最低。
Newedge Japan大宗商品销售经理Ken Hasegawa表示，高盛的预估对市场造成影响，即便也有其他部分研究员曾预估布兰特与美国原油将下跌至每桶75美元左右。
“市场担心油价会如高盛预估那般进一步走弱，...需求并没有明显复苏迹象，而同时供给无疑是过度的，”他说。
“目前油市还不是市场人士可以毫无保留低接的时候。”(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪/陈宗琦；审校 李春喜)
路透新加坡4月24日 - 波浪形态及费波纳奇预测分析显示，伦敦金属交易所(LME)期铝可能测试每吨1,931美元的支撑位。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(