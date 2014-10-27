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货币新闻 | 2014年 10月 27日 星期一 14:20 BJT

国际油市：布兰特原油跌至86美元下方，此前高盛调降油价预估

高盛的预估与渣打银行知名油市分析师Paul Horsnell的预估恰成强烈对比，Horsnell仍维持偏多的看法。

过去几周，多家银行纷纷下调油价预估。Horsnell及其团队将2015年布兰特原油价格预估下调5美元，至每桶105美元，尽管如此仍然接近最高的预测值。

0453 GMT，伦敦12月布兰特原油期货 下跌0.19美元，报每桶85.94美元。10月16日近月合约期价曾跌破83美元，为近四年低位。

12月美国原油期货上涨0.08美元至每桶81.09美元。然美国原油期货可能在今年1月以来首度转为正价差，即近月合约低于远月合约，正价差通常为市场疲弱的信号。

12月与1月美国原油期货的价差CLc1-CLc2周一低见0.24美元，与周五相同，皆为2月以来最低。

Newedge Japan大宗商品销售经理Ken Hasegawa表示，高盛的预估对市场造成影响，即便也有其他部分研究员曾预估布兰特与美国原油将下跌至每桶75美元左右。

“市场担心油价会如高盛预估那般进一步走弱，...需求并没有明显复苏迹象，而同时供给无疑是过度的，”他说。

“目前油市还不是市场人士可以毫无保留低接的时候。”(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪/陈宗琦；审校 李春喜)
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