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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 13:42 BJT

澳洲股市：收升0.9%创六周高位，寄望美国经济复苏

路透悉尼10月27日 - 澳洲股市周一升至六周高位，受到美股强劲动能的鼓舞，投资者摆脱了美国联邦储备理事会(美联储/FED)撤出刺激计划的忧虑。

金融类股引领大盘走高，市场预期美联储周三结束为期两天的政策会议后，声明中料将宣布结束第三轮量化宽松措施，这表明美国经济正在复苏。

澳股S&P/ASX 200指数 收高46.75点或0.9%，报5,459.0点，创9月15日以来最高收位。该指数在过去10个交易日中，有九日上涨。(完)
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