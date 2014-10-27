《交易视点》中国央行在三个月内可能暂停正回购，转为逆回购--中金

路透上海10月27日 - 中国大型投行--中金公司最新利率策略周报认为，在未来除央行以外的因素仍不十分有利于流动性的情况下，预计央行仍有可能采取一定的放松政策。何时暂停正回购并重启逆回购是值得关注的。2012年和2013年在外汇占款减少的背景下，央行都有过暂停正回购重启逆回购的动作，预计可能在三个月之内会有类似动作。

**数据研判**

今年三季度GDP同比增速较二季度略降至7.3%，超出市场预期，从生产法看主要是受规模以下工业支撑，从支出法看主要是受净出口支撑。

从生产法看，规模以上工业增加值增速快速下降，但规模以下工业增速较高，全部工业增加值同比增速仅从二季度7.2%降至7%；受房地产市场低迷和基建投资下滑拖累，建筑业增加值增速继续放缓；第三产业增加值从二季度的8.1%降至7.8%，拖累三季度经济增速，其中交通运输业和金融业降幅较大，房地产业、批发零售业和住宿餐饮业降幅较小。

从支出法看，三季度居民收入信心有所回升，居民消费增速有所反弹，并带动整体消费增速略有回升；三季度房地产投资增速持续下行而基建投资增速有所回落，叠加需求低迷和产能过剩继续抑制制造业固定投资，固定资产投资增速出现大幅下降，并对整体经济形成较大拖累；三季度商品贸易顺差创历史新高，并带来净出口对经济拉动大幅上升，成为三季度经济的主要支撑力量。

从需求角度看，经济增长的症结仍在房地产：一方面，从三季度分行业GDP数据可以看到，房地产对经济拖累已经减弱，随着政策放松预期增强和房价调整预期部分兑现，房地产继续大幅拖累经济的空间不大；另一方面，由于商品房销售低迷而价格尚未稳定，商品住宅投资增速难以显着回升，房地产难以对经济形成较大拉动。

由于去年同期基数较低，四季度GDP同比增速可能小幅反弹至7.4%-7.5%附近。今年政府对经济下行保持较高容忍度的一个重要依据是就业情况较好，一是城镇新增就业保持高位，二是调查失业率保持低位，但这两个指标都有些缺陷，不能完全表现就业市场真实情况。

一是城镇新增就业没有剔除城镇失业人口不能完全反映城镇就业情况，二是大城市调查失业率不能反映城市劳动参与率下降中隐含失业问题，简单通过城镇新增就业和调查失业率判断就业强劲论据并不充分。

从历史数据看，制造业和非制造业PMI调查的就业指数与城镇净增就业波动较为一致，年初以来PMI调查的就业指数下降，这可能意味着城镇净增就业继续减少，结合城镇新增就业较快增长，预计今年新增失业人口增多。

对于一个转型经济体而言，经济中存在较多的结构性失业人口是正常的，未来仍需要通过就业服务导向以及再就业培训等方式来解决这种结构性的就业困难问题。

**关注公开市场何时转向逆回购**

上周市场的表现基本符合我们的预期，即IPO发行和10月份财政存款上升使得回购利率有所回升，资金面没有变得更为宽松，而9月份经济数据和三季度GDP总体来看也略好于市场预期，10月份汇丰PMI初值也在9月份基础上略有反弹。

在没有更多利好刺激的情况下，债市收益率也没有继续下行，反而因为获利回吐压力略有回升。10年期国债收益率向下没有突破3.7%关口，而10年期国开债最终也回到4.4%附近。

展望未来一段时间，10月份经济数据要到11月中旬才会公布，而且目前旬度发电量数据已经暂停公布，没有更好的高频数据跟踪经济状况的情况下，市场将面临阶段性的数据真空期。市场的关注重点可能仍落在货币政策是否有更进一步的动向以及整体流动性状况上。

不过，除了经济数据以外，货币政策是否需要进一步调整还需要看流动性影响。

在央行针对国有银行的5,000亿和针对股份制银行的2,000-3,000亿3个月SLF投放后，资金面短期无忧。但外汇占款减少以及年底财政存款投放量下降的情况下，加上IPO的冲击，制约流动性的因素依然存在，后续央行是否会暂停正回购并重启逆回购仍是值得关注的。

首先，从外汇占款的情况来看，9月份金融机构口径外汇占款只增加了11.4亿，继续维持在低位，预计央行口径外汇占款也极低。从5月份开始，外汇占款就开始大幅走低，最近几个月都是在0附近波动，导致以往主要投放流动性的渠道大为压缩。

央行从5月份开始也增加了定向降准、再贷款、PSL和SLF的使用。外汇占款的下降，从大的背景来看，与央行减少干预以及市场对人民币升值预期的变化有关。尤其是后者对外汇占款的形成影响深远。

除了人民币今年双向波动加剧以及央行在外汇市场干预减少干预对外汇市场有深远影响以外，另外一个深远影响的因素是美元走强。尤其是在9月份美元指数大幅走升的情况下，影响更为明显。

美元的走强导致市场持有美元的意愿更强，9月份银行代客结售汇出现了逆差，而此前一直是顺差，上一次逆差是2012年8月份，远期结售汇也出现了逆差。

在外汇占款增量减少的大背景下，财政存款的波动对资金面的扰动作用依然存在。由于今年5月份和6月份两个月财政支出大幅上升，一定程度上透支了年内预算内财政支出的额度，可能使得今年12月份的财政支出和财政存款投放力度低于往年。

截止9月末，今年累计的财政盈余为2,722亿，大幅低于往年的水平（往年至少也有6,000亿）。今年12月份财政的支出力度也会较往年减弱（可能较往年减少三、四千亿），对12月份的流动性投放以及12月份的经济数据可能都会产生一些不利影响。

在未来除央行以外的因素仍不十分有利于流动性的情况下，我们预计央行仍有可能采取一定的放松政策。何时暂停正回购并重启逆回购是值得关注的。2012年和2013年在外汇占款减少的背景下，央行都有过暂停正回购重启逆回购的动作。我们预计可能在3个月之内会有类似动作。

上周市场一度期待央行暂停正回购，可能并未空穴来风。如果未来央行暂停正回购重启逆回购，可能会被市场继续视为放松政策的一部分，仍给予积极的回应。不过实际的影响来看，仍需要看具体的资金投放量和央行是否进一步下调回购的发行利率来引导货币市场利率下行。

对于债券而言，前期收益率的下行已经反映了央行货币政策“放水”带来的利好，在数据暂时真空，而央行尚未做出下一步放松行动的情况下，其他部委是否会开始“加面”稀释央行的放水作用需要关注。

上周发改委加快基础设施项目审批，批复同意3个铁路建设项目，批复新建5个机场的可行性研究报告，投资总额达1,500亿元。此前李克强总理在10月8日部署下一阶段经济工作时指出，年内在水利、环保、信息网络等领域再开工一批重大项目。

如果后续“加面”动作明显，可能会一定程度上稀释央行所放的水，并一定程度上限制债券收益率的下行。我们认为目前债券风险较小，但年内收益率下行的空间较为有限，可以保持仓位，等待明年收益率震荡下行的机会。(完)