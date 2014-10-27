《路透峰会》沪港通需好的市场环境，海通国际初具全球定价能力--总裁

路透香港10月27日 - 海通国际证券集团有限公司 行政总裁林涌周一表示，“沪港通”是一项投资方式的创新政策，好的市场环境是确保成功的关键，但“占中”已导致香港证券市场出现不稳定的现象，令现在就推出这一新政存在冒险成份。

但他对这一政策的成功推出仍充满信心，认为只是在等待合适的时机。而近年伴随全球市场对人民币资产的趋之若鹜，及对中资券商认可，该公司在海外投行业务中已初步具备全球定价能力。

“香港现在的外部市场环境不稳定，‘占中”已导致股市剧烈波动，这样的市场环境不适合新政策的推出，不能冒险。”他在路透峰会期间于香港办公室接受路透专访时称。

不过他同时指出，目前所有参与这项业务的券商，技术需求已经准备完毕，相信推出只是时间的问题。

香港交易所周日发布公告表示，至今各方已就实施建立沪港股票市场交易互联互通机制（沪港通）作好技术准备，但目前港交所尚未取得启动沪港通的相关批准，因此并无实施沪港通的确实日期。

中国证监会今年4月公布将开展沪港通试点，需时六个月准备，即10月可以开通，惟具体实施日期视乎各方准备情况而定，迄今尚未作正式公布。

试点初期，对人民币跨境投资额度实行总量管理，并设置每日额度。其中，沪股通总额度为3,000亿元人民币，每日额度为130亿元；港股通总额度为2,500亿元，每日额度为105亿元。

此外，海通国际做为独家牵头人，上周成功为海通国际证券发行了一笔五年期的可转换债券，确定筹资达7.76亿港元，期权债券为3.88亿港元。这是有史以来第一次由中资投行独家牵头全球可转换债券发行。

对此林涌表示，“这次中资券商第一次有能力独自定价发行，未来我们可以为客户提供更为全面的资本市场筹融资服务。”