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货币新闻 | 2014年 10月 27日 星期一 14:08 BJT

日股业绩：佳能今年前九个月集团净利1,867.1亿日圆

路透10月27日 - 日本佳能 周一表示：

* 九个月集团净利1,867.1亿日圆，2014年获利预估为2,500亿日圆

* 九个月集团营业利润2,650.2亿日圆，2014年预估为3,700亿日圆

* 预计第四季美元/日圆平均汇率为108日圆，上次预估为100

* 预计第四季欧元/日圆平均汇率为137日圆，上次预估为135 (完)
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