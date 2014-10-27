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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 14:09 BJT

韩国汇市：韩元兑美元收升，观望美联储本周会议

路透首尔10月27日 - 韩国韩元兑美元 周一在国内收报1,052.2，较上周五收盘价1,057.5升值0.5%。

市场人士正在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周的两天会议，会后料将宣布结束购债方案，并可能暗示开始升息时间。(完)

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