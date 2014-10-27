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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 14:11 BJT

韩国股市：收涨，受美国企业财报及经济数据激励

路透首尔10月27日 - 韩国股市周一收涨，因美国企业财报及经济数据均表现不俗，降低了对全球经济稳健程度的疑虑。

韩国综合股价指数(KOSPI) 收高0.3%，报1,931.97点。

市场目前关注周三经济事件，当日美国联邦储备理事会(美联储/FED)将结束为期两天的会议，届时或将宣布结束购债计划，甚至有可能提供升息时程线索。(完)
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