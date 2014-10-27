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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 14:22 BJT

台湾股市：小跌作收权重股撑盘，短线续处低档整理格局

路透台北10月27日 - 台湾股市周一小幅收跌。分析师指出，尽管在政府护盘下，权重股台积电 等表现有撑，令大盘指数收盘仅小跌18点，但反观代表中小型股的柜台指数 则是重挫3.13%，总计今日上市柜跌停家数超过百家，显示短线台股仍处低档震荡整理格局。

台湾加权股价指数 收盘跌0.21%至8,627.78点。今日成交初值 为658.01亿台币；上交易日修正后为678.02亿。

“不要被大盘指数小跌18点给蒙骗，大盘只有拉台积电护指数，〞国泰证期顾问处协理简伯仪说。

他并认为，今天大盘指数表现完全失真，中小型股跌幅颇重，毕竟受到明年股市大户条款上路影响，市场信心仍显薄弱，操作偏向观望，短线大盘区间暂看8,550-8,700点。

富兰克林华美投信也表示，从技术线型来看，目前头部型态明确，且本波急杀后，上档有层层套牢区，预估整理期间将拉长，操作难度也会增加。所幸美股已见回稳，短线或有机会出现反弹，但料幅度也不大且很快又进入震荡打底期。

台湾证券商公会上周发布报告指出，台湾课征证所税导致资金外流，大户及中实户人数、交易金额比重下降，该公会已提出废除大户条款等的证所税修法版本。不过未能得到财政部善意的回应。

本地时间14:00时，亚洲主要股市表现涨跌互见。MSCI亚太明晟除日本指数 涨0.18%。其中日本股市 涨0.63%、韩国股市 涨0.33%；而香港恒生指数 则下跌0.73%、中国沪综指 亦走跌0.51%。(完)
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