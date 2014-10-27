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市场报道 | 2014年 10月 27日 星期一 14:27 BJT

《汇市简讯》欧元/美元几无变动，受制于大量期权到期

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* 欧元/美元在亚洲汇市交易时段几无变动，处于1.2672-1.2714区间，下午多数时间处于1.2703-14。

* 欧洲央行进行的资产质量评估(AQR)似乎不错，有利于市场人气，亚洲交易时段出现一些空头回补。

* IMM商品交易顾问(CTA)周五数据显示，欧元空头部位大增，是否需要更多空头回补？

* 1.2650-1.2750间有大量期权到期。(完)

(编译 于春红; 审校 龚芳)
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