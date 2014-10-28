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货币新闻 | 2014年 10月 28日 星期二 09:35 BJT

中国数据：1-9月规模以上工业企业利润同比增长7.9%--国家统计局

路透北京10月28日 - 中国国家统计局周二公布，1-9月全国规模以上工业企业实现利润
总43,652.2亿元人民币，同比增长7.9%，增速比1-8月份回落2.1个百分点。9月当月利润增
幅则回正。
    
    统计局并公布，9月规模以上工业企业实现利润5,633.9亿元，同比增长0.4%，而8月份
为同比下降0.6%。
    
    以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%)    
    
         累计   增速（%      单月   增速（%
                     ）                  ）
  2014年1-9月       7.9       9月       0.4
        1-8月      10.0       8月      -0.6
        1-7月      11.7       7月      13.5
        1-6月      11.4       6月      17.9
        1-5月       9.8       5月       8.9
        1-4月        10       4月       9.6
        1-3月      10.1       3月      10.7
        1-2月       9.4     1-2月       9.4
   2013年全年      12.2      12月         6
       1-11月      13.2      11月       9.7
       1-10月      13.7      10月      15.1
        1-9月      13.5       9月      18.4
        1-8月      12.8       8月      24.2
 （完）
    
    欲览详情，请点击国家统计局网站链接  

 (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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