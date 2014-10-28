中国数据：1-9月规模以上工业企业利润同比增长7.9%--国家统计局

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透北京10月28日 - 中国国家统计局周二公布，1-9月全国规模以上工业企业实现利润 总43,652.2亿元人民币，同比增长7.9%，增速比1-8月份回落2.1个百分点。9月当月利润增 幅则回正。 统计局并公布，9月规模以上工业企业实现利润5,633.9亿元，同比增长0.4%，而8月份 为同比下降0.6%。 以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%) 累计 增速（% 单月 增速（% ） ） 2014年1-9月 7.9 9月 0.4 1-8月 10.0 8月 -0.6 1-7月 11.7 7月 13.5 1-6月 11.4 6月 17.9 1-5月 9.8 5月 8.9 1-4月 10 4月 9.6 1-3月 10.1 3月 10.7 1-2月 9.4 1-2月 9.4 2013年全年 12.2 12月 6 1-11月 13.2 11月 9.7 1-10月 13.7 10月 15.1 1-9月 13.5 9月 18.4 1-8月 12.8 8月 24.2 （完） 欲览详情，请点击国家统计局网站链接 (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选